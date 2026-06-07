Cuartas elecciones en 31 años con más de un candidato

Madrid, 7 jun (EFE).- Las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebran este domingo, con Florentino Pérez como candidato a la reelección y Enrique Riquelme como aspirante a sucederle, son las cuartas en 31 años con más de un candidato y las terceras en las que concurre el primero desde que ganó las de 2000.

= 1995

El 20 de febrero de 1995 Ramón Mendoza, que ocupaba el cargo desde diez años antes, fue reelegido con 15.203 votos, frente a los 14.505 de Florentino Pérez, en su primer intento de alcanzar la presidencia. Santiago Gómez Pintado, tercer candidato, obtuvo 4.154 votos.

PUBLICIDAD

Las elecciones se celebraron el día 19 en el estadio Santiago Bernabéu, pero el recuento total no concluyó hasta pasadas las cinco de la madrugada del día siguiente.

La junta electoral prorrogó en una hora el cierre de las urnas ante la gran afluencia de socios pendientes de votar en el recinto a la hora prevista para ello.

PUBLICIDAD

De los 54.083 socios con derecho a voto, emitieron el sufragio un total de 26.577, cifra récord de participación hasta entonces.

= 2000

El 17 de julio de 2000 Florentino Pérez se convirtió en presidente al derrotar a Lorenzo Sanz con 16.469 votos a su favor frente a los 13.302 de este. Cinco días antes de las votaciones anunció el fichaje del portugués Luis Figo, que jugaba en el Barcelona.

PUBLICIDAD

Las votaciones se celebraron el día 16, pero los resultados se oficializaron a las 10.30 horas del día siguiente.

30.320 socios ejercieron su derecho al voto. 29.771 fueron válidos, hubo 344 nulos y 205 en blanco.

Lorenzo Sanz, que había reemplazado a Ramón Mendoza por su dimisión el 20 de noviembre de 1995, al ser elegido por los 11 miembros de la junta directiva en la que era vicepresidente, concurrió a las elecciones poco después de que el club conquistara su octava Liga de Campeones, frente al Valencia, y de haber estado al mando cuando ganó la séptima ante el Juventus en Amsterdam en 1998.

PUBLICIDAD

= 2004

El 12 de julio de 2004 Florentino Pérez inició su segundo mandato consecutivo al imponerse en las elecciones con 28.416 votos (94,25 %), por 1.222 de Lorenzo Sanz y 513 de Arturo Baldasano, los otros candidatos.

PUBLICIDAD

La participación fue del 47,56 %. Votaron 31.007 socios de los 65.197 que tenían derecho a hacerlo, en el pabellón Raimundo Saporta de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Hubo 259 nulos y 118 en blanco.

En la directiva de Florentino Pérez estaba Ramón Calderón, que le remplazó en los siguientes comicios.

Pérez dimitió el 27 de febrero de 2006, después de ganar todos los títulos, salvo la Copa del Rey en cinco años y ocho meses, asumiendo toda la culpa de la situación de crisis que vivió el madridismo. "No culpo a los jugadores, yo soy el único responsable".

PUBLICIDAD

Entonces admitió que su principal error había sido "maleducar" a sus estrellas, después de que jugadores como Sergio Ramos dijera que no se vio arropado por sus compañeros al marcar un gol y de que el brasileño Ronaldo denunciara falta de cariño en el Bernabéu. "Nunca la he sentido mi casa", dijo.

= 2006

Tras la dimisión de Florentino Pérez a finales de febrero y la presidencia interina de Fernando Martín, el club celebró elecciones el 2 de julio de 2006. Ganó Ramón Calderón con 8.344 votos, 246 más que Juan Palacios que consiguió 8.098.

PUBLICIDAD

Juan Miguel Villar Mir logró 6.702; Lorenzo Sanz 2.377 y Arturo Baldasano 1.581.

Votaron 27.998 socios (42,9 %). Hubo 492 votos nulos y 404 en blanco.

Los resultados se hicieron oficiales al día siguiente, 3 de julio, ante la medida cautelar dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid de paralizar la recogida de voto por correo, al aceptar la petición hecha por Ramón Calderón ante posibles irregularidades.

PUBLICIDAD

El juzgado declaró finalmente la nulidad del voto por correo el 1 de febrero de 2007, al concluir que hubo "falta del mínimo control" en cuanto a la identificación del votante y ausencia de medidas de seguridad y custodia de los sufragios.

Ramón Calderón dimitió el 16 de enero de 2009 después de la publicación de informaciones sobre la infiltración de una serie de personas que se hicieron pasar presuntamente por compromisarios del club para votar a su favor en la última asamblea celebrada, pese a negar su implicación.

Le reemplazó en la presidencia Vicente Boluda, que convocó elecciones para el final de temporada. El 1 de junio Florentino Pérez fue investido de nuevo como presidente, al ser el único candidato.

Desde entonces ha mantenido esta condición en todos las convocatorias (2013, 2017, 2021 y 2025) hasta hoy, fecha en la que los socios votan por su decisión de celebrar elecciones anticipadas, comunicada el último 12 de mayo, para defender, según dijo, los intereses de los socios del Real Madrid. EFE