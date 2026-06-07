Turull (Junts) ve la legislatura de Sánchez sin recorrido: "Es un Gobierno que nos ha engañado"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que ya se ha acabado el recorrido de la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es un Gobierno que nos ha engañado, siempre que llegas a un acuerdo hay excusas para no cumplir", ha reprochado.

En una entrevista en La Vanguardia este domingo recogida por Europa Press, ha explicado que "no ha habido ningún tipo de contacto" con el PP, lo que asegura que le sorprende, y ha añadido que si quisieran plantear una moción de censura primero deberían pedir una reunión, no hablar en los medios.

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"¿Cómo pretenden que con todas las burradas que han dicho sobre nosotros, cuando hacen una oferta como esta, les votemos porque sí? Eso denota que no se lo están tomando en serio", ha sostenido Turull, que ha pedido que Sánchez convoque elecciones.

Ha afirmado que Sánchez debe decidir si quiere acabar la legislatura como un demócrata, con un adelanto electoral, "o si quiere que sea la legislatura más zombi de las últimas décadas, que es lo que está pasando, o si quiere acabar con una moción de censura".

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Para esa posible moción de censura serían necesarios los votos de Vox, ante lo que Turull ha asegurado: "Si hay cualquier cosa que firma Vox no hace falta ni que hablemos".

También ha acusado al PSOE y a Sánchez de "generar combustible para la ultraderecha por gobernar a golpe de decreto y de espaldas a un Parlamento en el que no tiene mayoría", y también ha criticado que los socialistas ataquen un tipo de corrupción y defiendan otra por acción o por omisión.

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PRESUPUESTOS

Turull ha calificado de "patada para adelante y cortina de humo" el anuncio de Sánchez de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2027, y ha descartado entrar a negociar las cuentas con el Ejecutivo español.

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Sobre los Presupuestos catalanes, el dirigente de Junts ha descartado llevarlos al Consell de Garanties Estatutàries (CGE): "No jugaremos al filibusterismo parlamentario, somos gente seria. Ofreceremos alternativas con las enmiendas", ha apuntado.

Sobre el nuevo modelo de financiación, Turull ha explicado que no votarán cuando llegue al Congreso: "Vale más persistir para un mejor resultado", y ha instado a ERC a mejorar la propuesta, ya que considera que no se acerca al concierto económico que pactaron con el PSC para la investidura de Salvador Illa.

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