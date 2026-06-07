La prosa de Lorca, "campo de pruebas de su poesía", según el editor de su prosa completa

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 7 jun (EFE).- "Federico García Lorca fue un poeta grandísimo y un dramaturgo excepcional, y su prosa literaria, sobre todo en sus primeras 'Prosas místicas', es un campo de pruebas y del estilo que luego tendrá su poesía", ha dicho a EFE Víctor Fernández, editor de su 'Prosa literaria completa' (Galaxia Gutenberg).

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Este volumen de casi 900 páginas completa las ediciones que de la poesía y el teatro completo, sin aparato crítico y con carácter divulgativo y asequible, había hecho la misma editorial, si bien en este caso se ha optado por la "prosa literaria", es decir no se incluyen cartas ni entrevistas, sino solo textos de creación literaria.

Víctor Fernández ha señalado que, si este año se cumplen 90 años del asesinato del poeta, esta edición quiere conmemorar también que se cumplen los 110 "del nacimiento de Lorca como escritor", como constata la fecha el propio poeta -cuando aún no era poeta- en uno de los primeros textos de este volumen: "Noche del 15 de octubre. 1917. Federico, I año que salí hacia el bien de la literatura".

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Víctor Fernández ha recordado que Lorca "empezó como prosista, con la obra de prosa viajera que fue 'Impresiones y paisajes'", en una época en la que escribe unos textos "en los que está buscando su voz y ya sabe los temas que le interesan".

'Prosa literaria completa' recoge, además de esa prosa viajera y de los textos juveniles, las conferencias y alocuciones de Lorca, y otros textos tan curiosos como las anotaciones que el poeta hacía durante la selección de actores para La Barraca, que demuestran, según Fernández, que la actividad teatral del poeta no se limitaba al texto, sino que estaba pendiente de todas las facetas teatrales y "lo controlaba todo".

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Igualmente, ha señalado que las conferencias y alocuciones demuestran que García Lorca "nunca improvisaba nada, aunque se tratara de un breve discurso de agradecimiento siempre lo escribía", y la única diferencia con el resto de sus escritos es que estaban pensados para ser declamados.

El editor ha señalado que el criterio que se ha seguido con la prosa literaria del poeta ha sido similar al que se sigue cuando se trata de reunir su poesía completa, cuando los primeros poemas se ponen al mismo nivel que los poemas de madurez.

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A diferencia de lo que sucede con su poesía, la prosa de Lorca, ha añadido Fernández, "es lo más desconocido para el gran público, porque o no se conoce bien o no se ha leído", de modo que los habituales de su poesía y de su teatro pueden encontrar alguna sorpresa en textos, como la concurrencia de temas entre uno y otro géneros.

"La denuncia social, por ejemplo, ya está en sus prosas de juventud, cuando identifica a un 'Cristo socialista' que nada tiene que ver con el de los altares, cuando tiene una mirada a un Cristo humano", ha puesto como ejemplo el editor antes de señalar otra cualidad de este volumen: "El poeta nunca escribió unas memorias y estas prosas primeras pueden ser lo más parecido".

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En su introducción a 'Prosa literaria completa', Fernández señala un "testimonio valiosísimo" de carácter autobiográfico, el texto titulado 'mi pueblo', que describe como "un acercamiento a la infancia en la vega granadina, un recuerdo lírico y cariñoso de unos años ya lejanos, donde plasma su descubrimiento de las diferencias sociales en Fuente Vaqueros".

En esos textos "habla mucho de sí mismo, de lo que piensa, habla de amor, de sexo, de religión y de política", ha añadido Fernández para incidir en que se trata de un autor cuya obra "está vigente porque nos interpela", igual que sucede con su teatro, que se sigue interpretando. EFE

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