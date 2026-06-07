Espana agencias

Confirman que el cuerpo hallado en Almassora (Castellón) es el del menor desaparecido

Guardar
Google icon

actualiza la na7165

València, 7 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Almassora (Castellón) ha confirmado que el cuerpo hallado por la Guardia Civil este domingo cerca de la desembocadura del río Mijares es el del menor que desapareció el pasado jueves.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el Consistorio ha convocado un minuto de silencio este lunes, a partir de las 19 horas, en memoria del menor vecino del municipio.

El Ayuntamiento traslada "sus más sinceras condolencias, cariño y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Almassora se une en el recuerdo y acompañamiento a quienes sufren esta irreparable pérdida".

PUBLICIDAD

En el mismo comunicado se informa de que el Consistorio ha mantenido contacto directo con la familia desde que se ha tenido conocimiento de la identidad del menor y agradece la profesionalidad de los efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local que han intervenido durante los últimos días.

La Guardia Civil de Castellón ha informado este domingo del hallazgo del cuerpo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a aproximadamente a 300 metros de la línea de costa donde desapareció.

El hallazgo del cadáver se ha producido alrededor de las 16:20 horas por parte de los buzos de la Guardia Civil. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal: "La venda de la mano es por un golpe y luego, como si fuera Benzema"

Infobae

La selección española suma ante Bosnia su segunda victoria en la Liga Europea masculina

Infobae

La Guardia Civil investiga una muerte por una caída en San Roque (Cádiz)

Infobae

Barcelona homenajea a Gaudí con una placa donde sufrió su mortal accidente hace 100 años

Infobae

Australia destrona a Nueva Zelanda en la temporada del regreso de España a la elite

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

DEPORTES

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

Estuvo “técnicamente muerto durante 7 minutos” y colgó las botas: la historia de Stale Solbakken, el seleccionador noruego en el Mundial 2026

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas