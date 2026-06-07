Confirman que el cuerpo hallado en Almassora (Castellón) es el del menor desaparecido

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València, 7 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Almassora (Castellón) ha confirmado que el cuerpo hallado por la Guardia Civil este domingo cerca de la desembocadura del río Mijares es el del menor que desapareció el pasado jueves.

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En un comunicado, el Consistorio ha convocado un minuto de silencio este lunes, a partir de las 19 horas, en memoria del menor vecino del municipio.

El Ayuntamiento traslada "sus más sinceras condolencias, cariño y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Almassora se une en el recuerdo y acompañamiento a quienes sufren esta irreparable pérdida".

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En el mismo comunicado se informa de que el Consistorio ha mantenido contacto directo con la familia desde que se ha tenido conocimiento de la identidad del menor y agradece la profesionalidad de los efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local que han intervenido durante los últimos días.

La Guardia Civil de Castellón ha informado este domingo del hallazgo del cuerpo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a aproximadamente a 300 metros de la línea de costa donde desapareció.

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El hallazgo del cadáver se ha producido alrededor de las 16:20 horas por parte de los buzos de la Guardia Civil. EFE