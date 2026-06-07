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Cobo asegura que la Iglesia "no está llamada a levantar muros, sino a abrir puertas"

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Madrid, 7 jun (EFE).- El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha asegurado este domingo en la misa del Corpus Christi que preside el papa León XIV en la Plaza de Cibeles de Madrid que la Iglesia "no está llamada a levantar muros, sino a abrir puertas y a avivar el fuego del Espíritu en medio de la ciudad".

Con estas palabras el prelado ha dado la bienvenida al pontífice al comienzo de la Eucaristía, donde ha agradecido a Dios "la visita de su santidad a esta tierra, pórtico de entrada a España y puerta abierta al otro lado del Atlántico".

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"Desde esta Iglesia que peregrina en Madrid le damos la bienvenida con alegría sincera y corazón agradecido", ha dicho al comienzo de su su intervención el arzobispo de Madrid.

Y ha expresado la disposición para acoger "al sucesor de Pedro, que viene a confirmarnos en la fe, sostener nuestra esperanza y recordarnos que la Iglesia vive de la Eucaristía para anunciar en la caridad el Evangelio y servir a los más pequeños".

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La Iglesia, ha añadido, se convierte "en casa abierta y asamblea convocada por Dios" y "bajo este cielo de Cibeles" se ha vuelto a reunir el pueblo de Cristo "para alimentarlo con el pan de la vida" en la solemnidad del Corpus Christi, una celebración "profundamente" arraigada en la fe y en la historia de España.

Ha agradecido también la preparación de esta liturgia a la comunidad diocesana y a los peregrinos "llegados de tantas iglesias hermanas" y a quienes siguen la celebración de la misa a través de los medios de comunicación.

Parafraseando el antiguo dicho madrileño que afirma 'Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son', el cardenal Cobo ha explicado al papa que Madrid está edificada sobre agua.

"Aunque no tenga playa, guarda en sus entrañas un inmenso acuífero. A los cristianos esa imagen nos habla de cómo es la presencia del agua viva del Bautismo, fuente de nuestra identidad y fundamento de nuestra comunión en lo profundo. Hoy volvemos a esa fuente y nos transformamos en ese nuevo acuífero por la Eucaristía presentando ante el Señor la vida de nuestra gente", ha señalado.

Cobo ha continuado en el viejo refrán -'Mis muros de fuego son'- para recordar que los de la Iglesia no son muros de piedra, porque la tradición recuerda que al derrumbarse una parte de la muralla, apareció la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

"Desde entonces esta Iglesia ha aprendido que no está llamada a levantar muros, sino a abrir puertas y a avivar el fuego del Espíritu en medio de la ciudad. Este es su muro y su puerta", ha aseverado el arzobispo.

Ha indicado además que este domingo la Iglesia sale "al corazón de Madrid" para proclamar que "Dios sigue habitando entre su pueblo" y los envía a construir "una sociedad más fraterna, donde nadie quede invisible y donde el pan llegue a todos".

"Así lo mostraremos, porque en las manos del sucesor de Pedro, el Cuerpo de Cristo recorrerá las calles de Madrid y nos recordará lo que la Iglesia está llamada a ser en medio de nuestro mundo Gracias, Santidad, gracias por su presencia entre nosotros. Y gracias a todos los que hacéis posible el milagro más grande: que Cristo siga reuniendo a su pueblo y caminando en medio de él", ha concluido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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