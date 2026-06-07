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Aznar dice que "no tiene sentido" presentar una moción de censura "si no se va a ganar"

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Bilbao, 7 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha considerado que "no tiene sentido" que el Partido Popular presente una moción de censura "si no se va a ganar", por lo que ha insistido en la convocatoria de elecciones "cuanto antes".

En una entrevista en El Correo, Aznar ha defendido que ante la situación "de colapso político" que vive el país "la salida más lógica y razonable es convocar elecciones y que los españoles decidan".

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Ante la posibilidad de que el PP presente una moción de censura, ha recordado que no existe "ninguna obligación moral ni tampoco una obligación política" de hacerlo.

"Las mociones de censura, si se presentan, es para ganarlas. Por lo tanto, no tiene sentido presentar una moción de censura si no se va a ganar", una cuestión que, a juicio el expresidente, el PP "tiene muy clara".

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"Yo no haría una moción de censura porque no se va a ganar. Y punto", ha insistido.

En opinión de Aznar, lo que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de hacer esta semana es "saber si había elementos suficientes como para poder presentar una moción" porque "la situación cada día se agrava más".

En este sentido, ha manifestado que el episodio "más grave" del actual contexto político no son los presuntos casos de corrupción que afectan al "entorno" de Pedro Sánchez "y a su partido", sino el "deterioro institucional que está sufriendo el país".

"Pensar que no se va a pagar un coste por ello es estar muy equivocado. Por eso es muy bueno que haya elecciones cuanto antes", ha reiterado.

Y ha defendido que durante su época al frente de la presidencia del Gobierno "no ha habido un solo ministro que haya sido imputado ni investigado por sus actividades como ministro. Ni uno".

A su juicio, "lo más deseable para España" a día de hoy es "una amplia mayoría que dé lugar a un Gobierno fuerte y estable que tiene que tomar decisiones muy importantes para la pervivencia de la Constitución, de la nación y de la convivencia entre españoles".

"Yo no voy a dejar de llamar a esa amplia mayoría hasta el último día. En política hay que distinguir entre lo deseable y lo posible. Yo intentaré acercarme lo máximo a lo deseable", ha justificado.

"Si no, ya se verá lo que se puede hacer, que en eso consiste la política", ha respondido ante la posibilidad de que no se alcance dicha mayoría y Vox entre a formar parte del Ejecutivo. EFE

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