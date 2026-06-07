Abren las urnas en las primeras elecciones a presidente del Real Madrid en veinte años

Madrid, 7 jun (EFE).- Las 60 urnas instaladas en la ciudad deportiva del Real Madrid de Valdebebas abrieron con normalidad este domingo a las 9.00 horas para que ejerzan su voto los alrededor de 70.000 socios que tienen derecho, que podrán depositar su papeleta hasta las 20.00 horas en las primeras elecciones que celebra el club blanco en veinte años.

Los comicios van a dilucidar si Florentino Pérez, de 79 años, sigue al frente de la entidad madridista otros cuatro años, después de 26 años de mandato repartidos en dos etapas, o le toma el testigo el empresario alicantino Enrique Riquelme, de 37, en la primera ocasión en la que concurre.

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Las urnas van a estar abiertas durante once horas de forma ininterrumpida en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva, situada en el noreste de la capital.

Es la primera ocasión en la que los socios votan en las instalaciones de Valdebebas, inauguradas en septiembre de 2025, casi un año antes de que tuvieran lugar los últimos comicios, que fueron el 2 de julio.

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Se han instalado 60 mesas, que se constituyeron sin incidencias media hora antes de que los primeros socios depositaran su papeleta.

El censo lo componen unos 70.000 socios, mayores de edad y con al menos un año de antigüedad.

El presidente del club, Florentino Pérez, va a votar sobre las 9.45 horas y Riquelme lo hará en torno a las 10.30, según fuentes de la entidad madridista.

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Es la cuarta vez en la que Pérez vota como candidato o presidente. En 1995, lo hizo por primera vez como candidato y perdió ante Ramón Mendoza por 700 votos.

En 2000, el presidente de la constructora ACS, socio número 1.484, lo hizo de nuevo como aspirante y ganó a Lorenzo Sanz, y repitió victoria en 2004, ya como presidente, mandato que concluyó en marzo de 2006 con su dimisión.

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En 2009, volvió a concurrir y ganó sin necesidad de que hubiera elecciones al ser el único candidato, situación que se repitió en 2013, 2017, 2021 y 2025.

En el caso de Riquelme, se estrena como aspirante con el lema ‘Legado y futuro’ tras decidir dar el paso de retar a Florentino Pérez.

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Socio número 41.736, es presidente ejecutivo de la empresa energética Cox, el mismo nombre de su localidad natal en la provincia de Alicante.

La cita electoral coincide con una jornada complicada en cuanto a la movilidad en Madrid debido a la visita de León XIV que ha generado cortes y alteraciones en la red de transporte público.

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Esta circunstancia ha llevado al club blanco a habilitar autobuses lanzaderas gratuitos para facilitar el traslado de los socios, con salidas desde tres puntos diferentes de la ciudad (Campo de las Naciones, Plaza de Castilla y Avenida de América) entre las 8.30 y las 19.30 horas.

A los votos presenciales se unirán una vez que cierren las urnas las papeletas emitidas por correo, que quedaron bajo custodia de los servicios de seguridad del club el pasado jueves en una sala habilitada en la ciudad deportiva, dotada también de un sistema de videovigilancia.

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Estos se unirán a los presenciales tras cerrarse las urnas y antes de iniciarse el escrutinio.

Florentino Pérez ha anunciado que si sigue en el sillón presidencial, fichará al lateral neerlandés Denzel Dumfries y al central francés Ibrahima Konaté, así como al portugués José Mourinho como entrenador.

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Riquelme ha prometido la contratación del delantero noruego Erling Haaland y del centrocampista español Rodri Hernández, ambos del Manchester City, y que intentará convencer al técnico alemán Jürgen Klopp para que ocupe el banquillo.

Las últimas elecciones fueron en 2006, en las que Ramón Calderón ganó a Juan Palacios por estrecho margen y cuyo resultado se conoció al día siguiente de los comicios tras una impugnación del voto por correo.

En aquella ocasión, los socios votaron en una carpa situada en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu y lo hicieron en torno a 28.000 afiliados, casi un 40 por ciento del censo. EFE

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