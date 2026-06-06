Un 82% de los catalanes haría huelga general por la vivienda, según Sindicat de Llogateres

Barcelona, 6 jun (EFE).- Un 82,2% de los catalanes se muestra dispuesto a ir a la huelga general para lograr una bajada por ley de los precios del alquiler y de las viviendas, según los resultados provisionales de una encuesta llevada a cabo por el Sindicat de Llogateres a cerca de 10.000 personas en 42 municipios.

Preguntados sobre su predisposición a una huelga general para bajar legalmente los precios de la vivienda, el 82,2 % afirmó que sí lo está, frente a un 7,7 % que se opuso y un 10,2 % que expresó dudas o no contestó, han informado desde la entidad en un comunicado.

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A propósito de poder ir a una huelga general "para hacer que los salarios puedan subir al ritmo de la inflación", el apoyo fue similar, con un 81,8% de las personas encuestadas mostrando su apoyo.

La encuesta, para la que se han procesado 9.527 respuestas válidas provisionalmente, también consultó el apoyo popular a diversas medidas contra el coste de la vida.

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Así, un 93,2 % es partidario de "aumentar por ley los salarios y pensiones al mismo ritmo que la inflación", una cifra similar a la de personas que están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con bajar por ley los precios del alquiler y de las viviendas (91,2 %).

Por otro lado, un 89% afirma su apoyo a "poner límites de precio a los productos básicos, como los alimentos o la energía".

En ese sentido, la encuesta, que ha contado con la participación de 1.800 voluntarios, también reveló que un 69,9 % de los encuestados afirma haber tenido que hacer renuncias con motivo del alza del coste de la vida.

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En concreto, de este último grupo, un 31 % ha asegurado que ha tenido que aplicar recortes en gastos "básicos" como la comida o el transporte.

La iniciativa de la encuesta surge de la campaña 'Vivir nos cuesta la vida', impulsada por la Plataforma per una feina y una casa dignes, que agrupa a once sindicatos laborales y de vivienda, entre ellos el Sindicato de Llogateres de Cataluña, la COSHAC, la PAH, CGT, CNT, COS, IAC, Intersindical-CSC, Cobas y Solidaritat Obrera. EFE

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