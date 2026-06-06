Riquelme: "Pido al socio que se movilice, que haga todo lo posible por ir a votar mañana"

Madrid, 6 jun (EFE).- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, hizo un llamamiento para que los socios del club acudan este domingo a votar, bien por él o por el otro candidato, Florentino Pérez, y les pidió que miren las propuestas de ambos antes de tomar una decisión.

"Mañana es un grandísimo día. Sé que es un día muy complejo para ir a votar, pero pido al socio que se movilice, que haga todo lo posible para ir a votar mañana. Que vote lo que estime. Si estima que quiere un club que se venda, que realmente pone al socio a un lado y en el que no hay transparencia; lo tiene claro. Y si quiere un club con las propuestas que nosotros hemos hecho, le pido por favor que después de 20 años mire nuestras propuestas y decida. Pero que por favor vaya a votar mañana", dijo.

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"Llevamos más de veinte años sin votar. Priorizo que el socio vote a pesar de todas las dificultades que se han puesto durante veinte años para poder hacerlo. Sé que no ha sido fácil y no estoy para quejarme. Lo que hemos hecho es lo que prometí; me he presentado y he puesto una candidatura seria, transparente y sobre todo ilusionante. Espero que el socio pueda confiar, le pido el voto de confianza para mí. No voy a fallar", añadió.

Riquelme, que atendió brevemente a los medios en el descanso del tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto entre el Real Madrid y el La Laguna Tenerife en el Movistar Arena, comentó: "Voy a poner al socio en el centro de todo. Le pido por favor que vaya a votar, que se mire las propuestas de cada uno. No ha podido haber debate, aunque me hubiese encantado para hablar de baloncesto, de la venta del club o de las finanzas".

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"Hoy he hecho un comunicado que me deja extremadamente preocupado, sabíamos perfectamente cómo estaba el club con las cifras que han dado públicas pero después de las publicaciones de El Mundo y El Economista quedamos profundamente preocupados por la situación financiera del club. Estamos muy ilusionados de que mañana el madridismo pueda votar después de 20 años", completó. EFE