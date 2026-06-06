España certifica el ascenso y roza la sorpresa en cuartos contra Australia

Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 certificó este sábado su regreso a la primera división de las Series Mundiales al clasificarse para los cuartos de final del torneo de Burdeos (Francia), etapa final de la temporada, y en los que estuvo a punto de sorprender a las líderes australianas.

España no dejó pasar, en el cierre de su grupo contra Gran Bretaña, la ocasión de clasificarse para los cuartos de final con un triunfo y, de paso, sellar matemáticamente su ascenso a la primera división del circuito mundial, en la que la próxima campaña suplirán al descendido equipo británico.

PUBLICIDAD

La confortable victoria de las españolas simbolizó el intercambio de categoría entre los contendientes, ya que María García Gala y Silvia Morales enlazaron dos ensayos de inicio sin que las rivales casi ni tocasen el oval, aunque Katie Shillaker acortó distancias al borde del descanso (14-5).

El segundo periodo fue un recital ofensivo de la 'Leonas', que anotaron tres nuevas marcas mediante Marta Cantabrana, Abril Camacho y Jimena Blanco antes de encajar un segundo ensayo de Gran Bretaña, posado por Heather Cowell tras escaparse por la izquierda después de un saque de centro, aunque España amarró la victoria por 29-10.

PUBLICIDAD

La selección española nunca ha vencido a Australia en las Series Mundiales, por lo que el duelo de cuartos de final se antojaba como un obstáculo insalvable, pero las 'Leonas' hicieron honor a su apelativo con una defensa tenaz que contuvo a las líderes del circuito hasta mediado el segundo periodo.

Las españolas controlaban el ritmo del encuentro ante un equipo oceánico demasiado impaciente, pero que aprovechó, cuando sólo quedaban tres minutos, un error en la patada de Carmen Miranda, que no salió por la línea lateral, para anotar mediante Heidi Dennis antes de que Kahli Henwood sellase el tanteo (0-14) en la última jugada.

PUBLICIDAD

Este domingo, la selección nacional cerrará su exitosa temporada con el partido contra Japón que designará a la séptima clasificada de esta etapa francesa. EFE

lhg/cc/jl