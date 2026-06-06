Espana agencias

España certifica el ascenso y roza la sorpresa en cuartos contra Australia

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 certificó este sábado su regreso a la primera división de las Series Mundiales al clasificarse para los cuartos de final del torneo de Burdeos (Francia), etapa final de la temporada, y en los que estuvo a punto de sorprender a las líderes australianas.

España no dejó pasar, en el cierre de su grupo contra Gran Bretaña, la ocasión de clasificarse para los cuartos de final con un triunfo y, de paso, sellar matemáticamente su ascenso a la primera división del circuito mundial, en la que la próxima campaña suplirán al descendido equipo británico.

PUBLICIDAD

La confortable victoria de las españolas simbolizó el intercambio de categoría entre los contendientes, ya que María García Gala y Silvia Morales enlazaron dos ensayos de inicio sin que las rivales casi ni tocasen el oval, aunque Katie Shillaker acortó distancias al borde del descanso (14-5).

El segundo periodo fue un recital ofensivo de la 'Leonas', que anotaron tres nuevas marcas mediante Marta Cantabrana, Abril Camacho y Jimena Blanco antes de encajar un segundo ensayo de Gran Bretaña, posado por Heather Cowell tras escaparse por la izquierda después de un saque de centro, aunque España amarró la victoria por 29-10.

PUBLICIDAD

La selección española nunca ha vencido a Australia en las Series Mundiales, por lo que el duelo de cuartos de final se antojaba como un obstáculo insalvable, pero las 'Leonas' hicieron honor a su apelativo con una defensa tenaz que contuvo a las líderes del circuito hasta mediado el segundo periodo.

Las españolas controlaban el ritmo del encuentro ante un equipo oceánico demasiado impaciente, pero que aprovechó, cuando sólo quedaban tres minutos, un error en la patada de Carmen Miranda, que no salió por la línea lateral, para anotar mediante Heidi Dennis antes de que Kahli Henwood sellase el tanteo (0-14) en la última jugada.

Este domingo, la selección nacional cerrará su exitosa temporada con el partido contra Japón que designará a la séptima clasificada de esta etapa francesa. EFE

lhg/cc/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Puente cree que para la primera mitad de 2027 estarán algunos Cercanías "en pruebas" en Cantabria y Asturias

Infobae

Escudero, Stoichkov y Mulattieri tampoco siguen en el Dépor

Infobae

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo dará un concierto sorpresa en el Primavera Sound

Infobae

Riquelme: "Pido al socio que se movilice, que haga todo lo posible por ir a votar mañana"

Infobae

El papa dice que la "caridad no admite demoras" al visitar el centro CEDIA en Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027