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Escudero, Stoichkov y Mulattieri tampoco siguen en el Dépor

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A Coruña, 6 jun (EFE).- Sergio Escudero, Juan Diego Molina 'Stoichkov' y Samuele Mulattieri no jugarán con el Deportivo en Primera División la temporada 2026-27, informó este sábado la entidad blanquiazul, que horas antes había anunciado las salidas de Cristian Herrera y Jose Gragera.

La etapa de Escudero en Riazor estuvo marcada por las lesiones. El lateral izquierdo se despide del Dépor después de haber disputado 35 partidos en dos temporadas, 21 de ellos en este último curso.

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Stoichkov aterrizó en A Coruña el pasado verano como una apuesta personal de Antonio Hidalgo, quien avaló su trueque por el delantero marroquí Bouldini, que acabó en el Granada. El gaditano participó en 36 partidos de Liga, en los que marcó 5 goles y repartió 3 asistencias.

El Dépor también decidió no ejercer la opción de compra sobre Samuele Mulattieri, quien en la segunda parte de la temporada perdió protagonismo en el equipo tras la irrupción del joven Bil Nsongo. El italiano regresa al Sassuolo.

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“Su paso por el Dépor quedará para siempre unido a una campaña inolvidable, una temporada que devolvió al Club al lugar que merece y que culminó con el regreso a la máxima categoría del fútbol profesional español. Cada uno de ellos aportó su trabajo, su compromiso y su profesionalidad para ayudar al equipo a alcanzar un objetivo que hizo feliz a todo el deportivismo”, destacó el Dépor en su comunicado.

La entidad presidida por Juan Carlos Escotet desea “la mayor de las suertes” a los cinco futbolistas en sus futuros retos profesionales y personales. EFE

dmg/jl

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