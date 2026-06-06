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La cantante estadounidense Olivia Rodrigo dará un concierto sorpresa en el Primavera Sound

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Barcelona, 6 jun (EFE).- La artista estadounidense Olivia Rodrigo ofrecerá este sábado un concierto sorpresa en el festival Primavera Sound de Barcelona, ha anunciado la cantante en sus redes sociales.

La actuación tendrá lugar en el escenario Occident, el tercero en importancia en el Parc del Fòrum, a las 22:25 horas de la noche, justo 20 minutos después de que haya comenzado el show de My Bloody Valentine en la explanada principal.

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Rodrigo llega a Barcelona después de ofrecer otro concierto sorpresa el pasado 8 de mayo en el Grec en el marco de la colaboración entre la artista, Spotify y el Futbol Club Barcelona.

Antes de esto, la estadounidense había cantado en la capital catalana en junio de 2024 dentro de su gira mundial 'Guts', y regresará al Palau Sant Jordi en mayo de 2027 con cuatro fechas del 'The Unraveled Tour'.

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La próxima gira tendrá como protagonista 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', el tercer álbum de la cantante que verá la luz el próximo 12 de junio. EFE

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gcm/ppa/hm/jla

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