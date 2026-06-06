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Mueren dos jóvenes de unos 25 años al volcar un turismo en Pinilla del Campo (Soria)

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Soria, 6 jun (EFE).- Dos jóvenes de unos 25 años han fallecido y otros tres, con edades comprendidas entre 16 y 22 años, han resultado heridos graves este sábado cuando el turismo en el que viajaban se ha salido de la vía, ha volcado y ha chocado contra un talud, en el término municipal de Pinilla del Campo (Soria).

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Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, el suceso ha ocurrido de madrugada, sobre la una de la madrugada, en la carretera SO-P-2003, en el punto kilométrico 14.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha explicado que avisó del suceso a los Bomberos de Ólvega, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega.

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En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento de dos jóvenes y atendió además a otras tres personas que fueron trasladadas al hospital Santa Bárbara de Soria.

La residencia de los fallecidos era la ciudad de Soria, donde también viven los lesionados, han detallado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

EFE

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aal/erbq/jdm

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