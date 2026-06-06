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Puente cree que hay connivencia de intereses entre poderes del Estado en la que está el PP

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Reinosa (Cantabria), 6 jun (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este sábado que "hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de poderes del Estado", de la que "forma parte" el PP, que "dispone de una información privilegiada".

"Creo que es muy evidente lo que está pasando. Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada", ha señalado el ministro.

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Así, ha manifestado que "en este país están pasando cosas todos los días que avisan de que otros, desde otros poderes del Estado, quieren acabar con el Gobierno".

Puente lo ha manifestado así en un acto de partido en Reinosa (Cantabria), donde le han preguntado por un mensaje en redes sociales que ha compartido en el que una periodista explica en un vídeo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenía información de antemano sobre los casos que investiga la Justicia relacionados con el PSOE.

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"La periodista, que está en el Parlamento y cubre la información parlamentaria todos los días, pues sabe de lo que habla", ha considerado el ministro.

Puente también se ha referido a la actuación de algunos jueces y ha lamentado que en determinados casos "están llevando a cabo actuaciones que son un claro abuso con una orientación política, que es acabar con el Gobierno de España".

Y en este sentido, ha considerado que se está viendo "un espectáculo bochornoso con el juicio al hermano de Pedro Sánchez". "¿Con qué pruebas se le ha sentado ahí?, se ha preguntado.

En su intervención ante la militancia, Puente ha advertido de que en el PP están "desesperados por llegar a un escenario en el que se convoquen elecciones cuanto antes" porque buscan "un relato de que no queda más remedio y de que todo es insostenible".

Todo, ha dicho, porque su líder, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene proyecto de país ni capacidad para ser presidente" y, si acaba la legislatura y tiene que confrontar con Sánchez, "sabe que va a perder".

"Alguien que es capaz de relacionarse con un narcotraficante a sabiendas de que lo es, no da el listón moral mínimo para ser presidente de un partido y del país", ha aseverado.

Puente ha añadido que, aunque el PP intente "empatar", el PSOE "nunca será lo mismo" que un partido que tiene su sede de Génova pagada en negro" y que "está condenado por financiación ilegal". EFE

(Foto) (Audio) (Vídeo)

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