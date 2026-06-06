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El Arzobispado de Barcelona condena todo tipo de abusos y niega encubrimiento de denuncias

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Barcelona, 6 jun (EFE).- El Arzobispado de Barcelona ha condenado este sábado en un comunicado "cualquier tipo de abuso, de poder o sexual", como ha hecho "en múltiples ocasiones" el arzobispo de la archidiócesis, el cardenal Joan Josep Omella, en todas sus intervenciones y escritos, también cuando era presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El Arzobispado ha emitido un comunicado en el que niega "taxativamente que nunca haya existido ningún tipo de encubrimiento por parte del cardenal Omella" de casos de abusos en el seno de la iglesia, como se afirmaba ayer en una información del diario El País.

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El comunicado subraya que Omella ha condenado todo tipo de abusos en sus "alocuciones, homilías y escritos", tanto desde la Conferencia Episcopal como "pastor de la Iglesia que peregrina en Barcelona".

Respecto a dos casos que se citan en la información periodística, el del sacerdote J-A.P., el comunicado señala que el 29 de noviembre de 2024, "a través de una nota de prensa emitida por el Arzobispado de Barcelona, se informa a los medios de comunicación de una denuncia recibida de un menor" contra el citado cura.

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En aquel momento, el Servicio de Atención a las Víctimas de Abusos (SAVA) de la Iglesia recibió al menor acompañado de su madre. Tras tomar declaración, "se iniciaron todos los protocolos". "A su vez, la familia del menor presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra y comenzó el procedimiento penal ante la jurisdicción ordinaria", agrega.

Puntualiza la nota que, con posterioridad, apareció una nueva información de una queja de la presunta víctima de abusos J.P. en 2022 contra el mismo sacerdote.

"Esta persona -narra el comunicado- comunicó al arzobispo una conducta de carácter sexual entre adultos que afectaba al cura J-A.P. El señor J.P. no presentó ninguna denuncia canónica ni tampoco llevó su caso a los tribunales civiles".

Subraya, además, que en una nota de prensa emitida el 30 de noviembre de 2024, el arzobispado ya explicó que no existía relación entre ese caso y el que se encuentra en la vía judicial y que, en esa ocasión, al no haber "nunca" una denuncia canónica o civil, el asunto se tramitó "como una cuestión moral".

El 27 de septiembre de 2024, el servicio SAVA se pone en contacto con J.P. para confirmar una visita presencial el 7 de octubre "con el objeto de abrir la correspondiente denuncia".

No obstante, una hora antes de esa cita, J.P. canceló la visita por un imprevisto laboral, ante lo que el servicio SAVA le comunica ese día y también el 18 de octubre que sigue a su disposición para buscar una nueva fecha para la reunión, propuesta que "no obtiene respuesta".

Finalmente, la reunión tiene lugar un año y medio después, el 16 de abril de 2026. "En estos momentos -razona el arzobispado-, este asunto afecta a dos personas adultas y se está tratando en tiempo y forma, tal y como garantizan los protocolos". EFE

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