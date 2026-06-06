El papa cambia en el 'parking' de la Audiencia Nacional el papamóvil por el coche oficial

Madrid, 6 jun (EFE).- El papa León XIV ha utilizado el 'parking' de superficie de la Audiencia Nacional para cambiar del papamóvil al coche oficial después del encuentro con las autoridades, encabezados por los reyes, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid.

En torno a las 13:00 horas, el pontífice ha acudido hasta ese aparcamiento ante la sorpresa de los viandantes, los funcionarios de este órgano y el propio juez de instrucción Francisco de Jorge, que se encuentra de guardia en esta jornada.

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Según han informado a EFE fuentes de la Audiencia, en este intercambio de vehículo un a persona que se encontraba presenciando el paso del papa ha sufrido un desvanecimiento y ha sido atendido en las dependencias de este tribunal, en la Plaza de la Villa de París de la capital.

Desde el personal de la Audiencia se le ha facilitado al papa toda la infraestructura necesaria para hacer este cambio. EFE

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