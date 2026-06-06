El límite de la infanta Sofía para no opacar a la princesa Leonor en la visita de León XIV: su altura no le permite usar tacones cerca de su hermana (EFE)

La princesa Leonor y la infanta Sofía han sido las grandes protagonistas de la bienvenida al papa León XIV a España en el Palacio Real. Ambas se han estrenado en un evento de estas características con unos atuendos muy similares que les hacían parecer prácticamente mellizas. Sin embargo, en el estilismo de la infanta había un elemento muy concreto y discreto con el que ha conseguido mantener ese segundo plano característico tras la heredera.

En esta ocasión, la infanta Sofía ha tenido que ajustar su imagen pública junto a Leonor para la recepción del pontífice en Madrid: la hija menor de los reyes es más alta que su hermana, por lo que se ha visto obligada a optar por bailarinas negras en una jornada de protocolo estricto en la que ambas han vestido de negro, al no contar con el ‘privilegio de blanco’, y han acompañado al rey Felipe VI y la reina Letizia en la primera visita oficial del papa actual a España, prevista hasta el 12 de junio.

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La diferencia de altura entre las dos hermanas es de más de cinco centímetros, la infanta mide supera los 1,80 metros frente a los cerca de 1,75 metros de la princesa de Asturias, una distancia que se aprecia más cuando llevan calzado plano. En esta recepción en el Palacio Real, la princesa de Asturias ha llevado zapatos de tacón fino y la infanta Sofía ha escogido bailarinas negras, la fórmula que reduce el contraste visual entre ambas en los actos oficiales.

El límite de la infanta Sofía para no opacar a la princesa Leonor en la visita de León XIV: su altura no le permite usar tacones cerca de su hermana (Casa Real)

La infanta Sofía se aleja de los tacones

La elección no ha pasado desapercibida en una aparición marcada por el creciente peso institucional de las dos hijas de los reyes. Durante la recepción oficial al papa León XIV, ambas han acompañado a sus padres siguiendo el protocolo fijado por Zarzuela y han concentrado parte de la atención en el Palacio Real. A simple vista, si la infanta quedara por encima de la princesa Leonor podría hacer pensar que es ella la heredera, pese a que en la edad adulta estos matices no son tan importantes.

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Esa diferencia impide que ambas lleven zapatos similares, por lo que se deben complementar para estar al menos a la misma altura. Se atenúa cuando Leonor recurre a tacones y la infanta mantiene el calzado plano, una elección que la pequeña repite la mayor parte de las veces y que ha vuelto a verse en la visita de León XIV. La imagen de las dos hermanas ha estado además condicionada por las normas de etiqueta de la visita papal. Tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía han vestido de negro, con diseños midi de líneas sobrias y estética minimalista, en sintonía con la solemnidad del acto.

La princesa Leonor y la infanta Sofía conocen al papa León XIV en su visita a España (EFE)

Los ‘looks’ de la princesa Leonor y la infanta Sofía

La heredera ha lucido un vestido fluido con cinturón ancho marcando la cintura, mientras que su hermana ha escogido una prenda similar con un aire algo más relajado. El contraste entre los dos estilismos ha estado únicamente en el calzado: stilettos para la princesa y bailarinas negras para la infanta. La elección del negro no ha sido solo estética. De hecho, aún con este intento de equilibrio la infanta Sofía queda un poco por encima que su hermana mayor.

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A diferencia de la reina Letizia, ni Leonor ni Sofía pueden acogerse al ‘privilegio del blanco’ reservado a determinadas reinas católicas en sus encuentros oficiales con el papa, de modo que ambas han seguido el protocolo previsto para este tipo de recepciones institucionales. Entre los detalles del atuendo de la princesa Leonor ha destacado también un gesto ya visto con anterioridad: unos pendientes de la firma valenciana Boira Glass, una marca afectada por la DANA que la familia real ya ha apoyado otras veces.

Cristianos han reivindicado este sábado la importancia de la visita del Papa León XIV: "La juventud se está dando cuenta de que necesita algo más", han señalado algunos de los presentes en los actos oficiales, quienes también han destacado el sentimiento de "formar parte de algo bonito y grande".

Ese código ha enmarcado toda la jornada en el Palacio Real. Tras el saludo a las delegaciones asistentes a la ceremonia, el papa ha accedido al interior del edificio acompañado por los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y allí han mantenido un encuentro privado en el Salón de Gasparini. La agenda ha continuado después con los discursos de Felipe VI y del pontífice en el Salón de Columnas. Al acto han asistido cerca de 250 invitados, entre representantes políticos, autoridades del Estado, miembros del cuerpo diplomático y responsables de la iglesia española.

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