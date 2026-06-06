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Los organizadores celebran el recibimiento al papa: "Había muchas ganas de que llegara"

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Madrid, 6 jun (EFE).- El director de Comunicación de la visita del papa León XIV a España, Rafael Rubio, ha afirmado este sábado que "había muchas ganas" de que el pontífice llegara a España, tras el recibimiento del pueblo madrileño a su llegada a la capital.

"La sociedad española, el pueblo madrileño se han volcado con la recepción del papa", ha valorado Rubio en un briefing informativo para resolver dudas de la prensa sobre los próximos actos previstos del papa León XIV, en el centro internacional para medios instalado en la Real Casa de Correos.

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Rubio ha destacado que en la primera parte del recorrido desde el aeropuerto de Barajas hacia el Palacio Real no se esperaba público al trasladarse en coche cerrado, pero había gente en los márgenes de la carretera esperando al papa para saludarlo.

Después de la recepción y la ceremonia de bienvenida de los Reyes en el Palacio Real, el pontífice ha realizado su primer trayecto en papamóvil por las calles del centro de la capital, con miles de ciudadanos dándole la bienvenida.

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"Madrid se ha volcado en recibir al papa", ha subrayado Rubio, que ha celebrado el apoyo de la sociedad española, así como de las instituciones en el Palacio Real, con la presencia de casi todos los expresidentes del gobierno y presidentes autonómicos.

En esta primera ruta en papamóvil desde el Palacio Real hacia Colón, León XIV ha salido ya en vehículo cerrado en dirección a la nunciatura apostólica, situada en Pío XII, que será su residencia estos días.

Esta tarde continuará con su agenda en la visita al centro para personas sin hogar 'Cedia 24 horas', gestionado por Cáritas en el barrio de Carabanchel.

Antes del encuentro con los jóvenes en la vigilia en la plaza de Lima, a la que se han inscrito 240.000, el líder de la Iglesia católica volverá a utilizar el papamóvil por otro de los ejes más emblemáticos de la capital, el paseo de la Castellana, entre la plaza de San Juan de la Cruz y la de Lima.

Durante un kilómetro, los congregados podrán volver a ver al León XIV antes de que a las 20:30 horas y desde un escenario colocado a una altura de 4,5 metros, responda a las inquietudes que le planteen jóvenes de entre 14 y 20 años y celebre la vigilia en la plaza de Lima.

Tras la vigilia, se han organizado una serie de actividades culturales y sociales bajo el concepto "noche blanco y amarillo", para poder esperar a la celebración de la misa de la plaza de Cibeles al día siguiente del domingo, que comenzará a las diez de la mañana. EFE

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