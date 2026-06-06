Así es el centro CEDIA 24 horas de Cáritas que visita el papa León XIV en Madrid: un espacio para personas sin hogar

El Centro de Información y Acogida 24 Horas de Cáritas que visitará el papa León XIV. (CEDIA)

La primera visita social del papa León XIV durante su estancia en Madrid tiene como destino el Centro de Información y Acogida (CEDIA) 24 Horas de Cáritas Diocesana de Madrid, un recurso especializado en la atención a personas en situación de sinhogarismo, donde recibirá un “regalo de la esperanza” elaborado por personas en proceso de recuperación vinculadas al Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA).

Tras su llegada esta mañana al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y su posterior recepción en el Palacio Real, donde ha sido recibido por los Reyes de España y el presidente del Gobierno, el pontífice acudirá a las 18:00 horas a este proyecto social de Cáritas, situado en la calle Cuart de Poblet, 11, en el distrito de Latina.

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Un recurso para personas sin hogar abierto los 365 días del año

CEDIA es un recurso de Cáritas Diocesana de Madrid fundado en 1977 que se ha consolidado como uno de los principales dispositivos de atención a personas sin hogar en la capital. Abierto los 365 días del año, ofrece un espacio de acogida, escucha y acompañamiento a personas que viven en la calle o atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, garantizando atención social y emocional, así como acceso a servicios básicos como higiene, alimentación y descanso.

Jardín del Centro de Información y Acogida 24 Horas de Cáritas que visitará el papa León XIV. (CEDIA)

El centro se estructura en dos grandes áreas complementarias: un centro de día con 85 plazas donde las personas pueden participar en actividades y recibir acompañamiento profesional, y un dispositivo de atención nocturna con 47 plazas para hombres y 20 plazas específicas para mujeres. En 2025, el recurso acompañó a 2.562 personas en su centro de día, mientras que 522 hombres y 180 mujeres hicieron uso de las plazas de alojamiento.

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El modelo de intervención de CEDIA se basa en un acompañamiento integral a través de itinerarios personalizados que abordan ámbitos como la salud, el empleo, la situación administrativa o las relaciones personales, con el objetivo de favorecer la recuperación de la autonomía y la reconstrucción del proyecto vital de cada persona. Para ello, el centro cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales y 71 personas voluntarias que sostienen el acompañamiento diario.

Casi 50 años de acompañamiento a la exclusión social

Desde su fundación en 1977 como un pequeño recurso de acogida básica en calle, CEDIA se ha convertido, casi medio siglo después, en uno de los principales dispositivos de Cáritas Diocesana de Madrid para la atención a personas en situación de sinhogarismo. Su elección como destino de la primera visita social del papa León XIV responde a su carácter simbólico como espacio de referencia en la atención a la pobreza extrema y la exclusión social en la diócesis.

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Personas en el Centro de Información y Acogida 24 Horas de Cáritas que visitará el papa León XIV. (CEDIA)

Durante su recorrido, el Pontífice conocerá el funcionamiento del centro, visitará sus distintos espacios y mantendrá un encuentro con personas atendidas, voluntarios y profesionales del proyecto. Además, recibirá el “regalo de la esperanza” elaborado por personas en proceso de recuperación vinculadas al Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA), un símbolo del trabajo de reconstrucción personal que se desarrolla en los procesos de acompañamiento.

La visita pone el foco en un modelo de intervención que va más allá de la atención inmediata y que busca acompañar procesos de inclusión social a través de itinerarios personalizados, en un contexto marcado por el aumento de la exclusión residencial en grandes ciudades como Madrid.

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