Espana agencias

Íñigo Pérez y José Alberto López, entre los premiados en la II Gala Banquillo de Oro

Guardar
Google icon

Madrid, 6 jun (EFE).- Íñigo Pérez, que llevó al Rayo Vallecano a la final de la Liga Conferencia, y José Alberto López, que logró el ascenso a Primera división con el Racing de Santander, fueron dos de los galardonados en la II Gala de los Premios Banquillo de Oro que organiza el Comité de Entrenadores de la RFEF, celebrada este sábado en Madrid.

Asimismo fueron reconocidos Arturo Ruiz (Real Sociedad, Primera división femenina), Andrea Esteban (Deportivo Alavés, Primera Federación Iberdrola), Álvaro Cervera (CD Tenerife, grupo 1 Primera RFEF), Claudio Barragán (CD Eldense, grupo 2 Primera RFEF), Manuel Pablo García (Deportivo Fabril, grupo 1 Segunda RFEF), Ramsés Gil (Real Unión Club de Irún, grupo 2 Segunda RFEF), Natxo González (UE Sant Andreu, grupo 3 Segunda RFEF), David Rocha (CD Extremadura, grupo 4 Segunda RFEF) y Guille Fernández (Rayo Majadahonda, grupo 5 Segunda RFEF).

PUBLICIDAD

En fútbol sala fueron premiados Dani Rodríguez (Jaén Paraíso Interior FS, Primera masculina), Gustavo Bravo (Melilla Torreblanca, Primera femenina), Guillermo Martínez (Inagroup El Ejido, Segunda masculina); y en fútbol playa Diego Alonso (CD En Pie Málaga FP, Primera masculina) y Riduan Dris (CD Higicontrol Melilla, Primera femenina).

También hubo un reconocimiento a los técnicos Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con el PSG; Pere Romeu, vencedor de la Liga de Campeones femenina con el Barcelona; Unai Emery, campeón de la Liga Europa con el Aston Villa; y Álvaro López, ganador de la Liga de Campeones Juvenil con el Real Madrid. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esteban reconoce el "compromiso" de Aburto como alcalde de Bilbao, "siempre obrando con bondad y generosidad"

Esteban reconoce el "compromiso" de Aburto como alcalde de Bilbao, "siempre obrando con bondad y generosidad"

Abascal ve una "humillación" que no dimitan los "mandos de la Guardia Civil que han colaborado con la mafia de Sánchez"

Abascal ve una "humillación" que no dimitan los "mandos de la Guardia Civil que han colaborado con la mafia de Sánchez"

Miquel Travé, quinto a un segundo del podio en Praga

Infobae

Mueren dos jóvenes de unos 25 años al volcar un turismo en Pinilla del Campo (Soria)

Infobae

130.000 personas reciben al papa en las calles de Madrid en su primer día en España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

ECONOMÍA

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

DEPORTES

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones