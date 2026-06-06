Íñigo Pérez y José Alberto López, entre los premiados en la II Gala Banquillo de Oro

Madrid, 6 jun (EFE).- Íñigo Pérez, que llevó al Rayo Vallecano a la final de la Liga Conferencia, y José Alberto López, que logró el ascenso a Primera división con el Racing de Santander, fueron dos de los galardonados en la II Gala de los Premios Banquillo de Oro que organiza el Comité de Entrenadores de la RFEF, celebrada este sábado en Madrid.

Asimismo fueron reconocidos Arturo Ruiz (Real Sociedad, Primera división femenina), Andrea Esteban (Deportivo Alavés, Primera Federación Iberdrola), Álvaro Cervera (CD Tenerife, grupo 1 Primera RFEF), Claudio Barragán (CD Eldense, grupo 2 Primera RFEF), Manuel Pablo García (Deportivo Fabril, grupo 1 Segunda RFEF), Ramsés Gil (Real Unión Club de Irún, grupo 2 Segunda RFEF), Natxo González (UE Sant Andreu, grupo 3 Segunda RFEF), David Rocha (CD Extremadura, grupo 4 Segunda RFEF) y Guille Fernández (Rayo Majadahonda, grupo 5 Segunda RFEF).

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En fútbol sala fueron premiados Dani Rodríguez (Jaén Paraíso Interior FS, Primera masculina), Gustavo Bravo (Melilla Torreblanca, Primera femenina), Guillermo Martínez (Inagroup El Ejido, Segunda masculina); y en fútbol playa Diego Alonso (CD En Pie Málaga FP, Primera masculina) y Riduan Dris (CD Higicontrol Melilla, Primera femenina).

También hubo un reconocimiento a los técnicos Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con el PSG; Pere Romeu, vencedor de la Liga de Campeones femenina con el Barcelona; Unai Emery, campeón de la Liga Europa con el Aston Villa; y Álvaro López, ganador de la Liga de Campeones Juvenil con el Real Madrid. EFE

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