Abascal acusa a Sáchez de querer "blanquearse" y de "esconderse" tras la visita del Papa: "Es grotesco"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tratar de "blanquearse, mintiendo y escondiéndose" tras la visita a España de León XIV, algo que considera "grotesco".

Según ha escrito en un mensaje en su cuenta de X, recogido por Europa Press, Abascal cree que es "bastante vergonzoso" tener que recibir al Pontífice en un país que tiene "un Gobierno chapoteando en corrupción y mafia".

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"Y es grotesco como P.S trata de blanquearse, mintiendo, y escondiéndose tras la visita", ha apostillado, utilizando las siglas que aparecen en la agenda de la exmilitante Leire Díez incorporada a la causa en la que la investiga como parte de una trama para intentar torpedear las causas contra miembros del Gobierno, el PSOE o el entorno del jefe del Ejecutivo.