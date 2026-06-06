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La número uno denuncia "muchas cosas machistas" en pádel y los feminicidios en Argentina

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- La jugadora argentina Delfina Brea, número uno del mundo en la clasificación mundial de pádel junto con la española Gemma Triay, denunció que en este deporte hay "muchas cosas machistas" y una "preferencia constante por los hombres", y también lamentó el alto número de feminicidios en su país.

Brea alzó la voz en defensa de los derechos de la mujer en una comparecencia ante los medios en Roma, donde se celebra el primer torneo grande del circuito de Premier Padel.

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"Estamos en un deporte con muchas cosas machistas y con una preferencia constante por los hombres. Creo que eso, junto con la asociación, estamos luchando para cambiar un montón de cosas. Es muy difícil siempre luchar contra cosas que creo que no tienen sentido y que nos tienen que dar la oportunidad", criticó la palista argentina, de 26 años.

Reclamó que las jugadoras deben tener "el mismo lugar que le dan a los hombres para todo lo que se hace". "Porque se ve que rendimos y que damos la talla y que cuando nos dan el lugar y el espacio cumplimos con las expectativas, la gente, las ventas...", añadió.

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Al referirse a Argentina, Brea, que reside en Madrid desde los 17 años, se definió como "una persona muy conectada" con su país y con lo que pasa a nivel social y que comparte a menudo con su familia.

"Es un país en el que hoy día se muere una mujer cada 31 horas, y eso es algo que no se puede permitir. Hay que luchar, hay que estar, hay que compartir lo que se pueda. Hay que decir lo que se pueda para que todos tomemos conciencia, no sólo en lo grande, sino en los pequeños gestos machistas que todos tenemos y que todos tenemos muy metidos a veces", incidió.

La número uno del mundo, puesto que alcanzó junto con Triay en agosto del pasado año, subrayó que su convicción "es muy clara", que siempre "va a seguir siendo argentina y a defender" a su país, ya sea en cuanto a los asesinatos de mujeres o la universidad pública -con numerosos problemas de financiación a partir de la llegada al Gobierno del libertario Javier Milei-.

En su opinión, "hay un montón de cosas que hay que discutir y poner en la mesa" y animó a la ciudadanía a tener "mejores gestos" en el día a día.

"Pensemos tres veces lo que estamos haciendo, las personas que tenemos alrededor y todos de a poco vayamos educándonos para que no pase más", deseó la jugadora de Buenos Aires. EFE

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