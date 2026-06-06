Declarado un incendio en el Valle del Tiétar en Lanzahíta (Ávila)

Ávila, 6 jun (EFE).- Un incendio forestal ha sido declarado en el término municipal de Lanzahíta (Ávila), al sur de la provincia, en la zona del Valle del Tiétar.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, las llamas corren "a gran velocidad", quemando una superficie mayoritariamente de pasto, cerca de la CL-501, la carretera que recorre de este a oeste esta zona abulense.

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Por ello, la Administración autonómica recomienda, ante la proximidad de las llamas a la carretera, que los conductores no se paren en la vía a observar el incendio, ya que "pueden obstaculizar la llegada de los vehículos de emergencia e incluso ponerse en peligro".

Actualmente luchan contra las llamas del fuego declarado a las 13:40 horas de este sábado tres agentes medioambientales; dos cuadrillas helitransportadas (ELIF); dos autobombas; una cuadrilla terrestre y un medio aéreo. EFE

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