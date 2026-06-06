Alonso y 'Checo' , eliminados en la primera ronda (Q1)

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimoctavo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, 13 segundos y 293 milésimas, 197 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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La Q1 estuvo interrumpida, con bandera roja, a falta de 2:11 minutos, debido al accidente -sin lamentar daños mayores- del brasileño Gabriel Bortoleto, que dañó la suspensión delantera del Audi al tocar las barreras en la chicane posterior al túnel; y, aunque se clasificó para la siguiente ronda, muy presumiblemente, no participará en la misma

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:14,722

18.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:14,747

19.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:14,814

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:15,283

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:15,349

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:16,061

EFE

arh