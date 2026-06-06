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El Buesa Arena decidirá el semifinalista entre Baskonia y Joventut

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Vitoria, 6 jun (EFE).- El Buesa Arena decidirá este domingo qué equipo pasará a semifinales en la serie de la Liga Endesa entre Kosner Baskonia y Asisa Joventut, que regresan a Vitoria a disputar el tercer partido después del claro triunfo (82-63) de los verdinegros en Badalona.

La autoridad con la que se impuso el conjunto catalán en el segundo partido ha encendido las alarmas de los azulgranas, que se agarrarán a su público para intentar pasar la eliminatoria.

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Cada equipo se ha impuesto como local en esta serie, tal y como ocurrió en la fase regular.

La intensidad y la energía ha marcado gran parte de este enfrentamiento, que se decidió en el último cuarto en el primer partido a favor de los baskonistas.

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En cambio, los verdinegros se llevaron el segundo partido de forma contundente y marcaron distancias desde el inicio.

Ricky Rubio, Cameron Taylor y Jabari Parker han sido fundamentales para la Penya, sobre todo en el segundo partido, mientras que por el lado azulgrana, Mamadi Diakité y Matteo Spagnolo han sido los más regulares en los dos duelos.

La afición baskonista ha tenido una gran respuesta a este definitivo partido, que se disputará este domingo a las 19.00 horas, y en pocas horas se han vendido más de 1.000 butacas del Buesa Arena, que presentará una de las mejores entradas del curso.

El equipo que gane este duelo se medirá al Valencia Basket en semifinales, que superó por la vía rápida (2-0) al Bilbao Basket. EFE

jd/rc/cmm

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