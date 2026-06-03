Vuelca en Sandiás (Ourense) un camión que transportaba 180 cerdos

Ourense, 3 jun (EFE).- Un camión que transportaba 180 cerdos ha volcado este miércoles en Sandiás (Ourense) al realizar un cambio de sentido y su conductor se encuentra herido leve tras este accidente registrado a las 07:41 horas en el punto kilométrico 206.5 de la N-525.

La Guardia Civil ha informado de que el hombre ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas que le fueron practicadas.

Algunos de los animales salieron despedidos, otros escaparon del vehículo y los restantes quedaron atrapados en el interior, por lo que parte de las labores se centran en recuperarlos.

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El conductor del vehículo articulado pudo salir por sus propios medios y llamar al 112 para informar de la situación. EFE

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