Un letrado y secretario de la Diputación pacense no oyó rumores de que el puesto de Carrero estuviera "reservado"

El letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación de Badajoz, ya jubilado, Juan Francisco Durán, ha señalado que no conoce al exasesor de Moncloa Luis Carrero y que firmó, en calidad de secretario general accidental el 26 de diciembre de 2023, su nombramiento como jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, ante lo que no oyó o tuvo conocimiento de rumores de que este puesto estaba preparado para adjudicarse a un amigo de David Sánchez.

"No, nosotros estamos en el mundo de los pleitos, en ese momento actuamos como secretarios, no sé nada respecto a rumores", ha dicho, como tampoco hubo ningún funcionario, político o persona técnica que dijera que ese puesto estaba reservado para esta persona, respecto a lo cual ha reafirmado que los letrados de la diputación "está mal decirlo", "tienen la imagen de ser profesionales y ceñirse a la legalidad".

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De igual modo y preguntado por si, cuando verificó el contenido del decreto de nombramiento referido a Carrero, si hubiera alguna irregularidad a lo largo del proceso podría haberla detectado, Durán ha especificado que analiza el decreto que está verificando y rubricando, "no cuestiones colaterales", a la par que ha concretado en este sentido que su función, en este caso como secretario general accidental, garantiza la legalidad formal y la autenticidad del acto.

Además, no realizó ninguna gestión de ningún extremo que le sorprendiese, "no, contenía los elementos esenciales" y no le interesaban circunstancias como que Carrero fuese el único que se presentara a ese puesto.

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De esta forma se ha pronunciado durante su declaración como testigo, solicitado por la defensa de Luis Carrero, en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial pacense en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de las Oficina de Artes Escénicas, así como en torno al contrato de Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Durán Muñoz, que no conoce a Luis Carrero, firmó su nombramiento como secretario general accidental el 26 de diciembre de 2023, ante lo que ha querido matizar que los letrados de la diputación tienen la habilitación para actuar como secretarios en caso de ausencia del titular, sobre todo en periodo vacacional como en este caso, de manera tal que actuó "específicamente en este acto y no en otro" y sustituyendo al secretario.

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En este punto, ha explicado que, en su condición de secretario accidental y ante el procedimiento de nombramiento de Luis Carrero Pérez en la diputación, se limita a verificar el decreto de nombramiento que dicta un órgano con competencia, que es el diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior según recuerda, y ha concretado que en este caso despliega los efectos del artículo del Real Decreto que desarrolla las funciones de los habilitados nacional en cuando a la fe pública y al registro.

"Garantizo la legalidad formal del acto, garantizo la autenticidad y derivo del acto que estoy rubricando tres aspectos: el primero que el órgano es competente, el decreto figura arriba la competencia delegada del presidente para estos menesteres, segundo que el procedimiento es correcto, tercero que está motivado, cuarto que tiene pie de recurso y quinto está fiscalizado por la intervención", ha detallado, de manera que con estas cuestiones da por válido y aporta la fe pública en la certificación de que se incorpore el decreto al expediente y sea notificado al interesado.

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"Ahí acaban mis funciones", ha continuado, junto con que verificó el contenido del decreto, mientras que sobre si conoce el procedimiento de cobertura del puesto de jefe de sección de Coordinación de Centros y Programa de Actividades Transfronterizas ha apuntado que constata que este tipo de provisiones llevan la aprobación de unas bases y su publicación, que hay una convocatoria o el acceso y la selección.

Así, observa que en el decreto se contienen las motivaciones, que es una comisión de servicios autorizada por la Junta de Extremadura por un máximo de dos años que no tiene contenido económico compensatorio y que, después de los dos años, se sacará a provisión definitiva, ante lo que "en absoluto" le sorprendió que se cubriera por una provisión provisional por dos años, "me limito a fiscalizar el acto que estoy rubricando".

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En otro momento ha reconocido que no conoce los correos en los que, con anterioridad a la publicación de las bases, se daba por hecho que Carrero se iba a incorporar a la Diputación de Badajoz.

Finalmente y en relación a si, al margen de la dimensión de su control y qué significa la firma en el decreto en cuestión, el proceso de creación de una plaza en la institución provincial tiene sus propios sistemas de control e intervienen en esas funciones de fiscalización legal y fiscalizador otros órganos ha hecho hincapié en que "si no fuera así se vulneraría la legalidad", "tiene que ser así".

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Asimismo, y ante esto mismo aplicado al expediente de provisión, como son la redacción de las bases o la constitución de la comisión de valoración o la propia elección del sistema de contratación, ha incidido en que "cualquier vulneración de cualquier aspecto del régimen administrativo conllevaría la vulneración del mismo, quiero entender que ha sido así".