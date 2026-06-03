El PP confirma que no irá a Waterloo a ver a Puigdemont ni hará "cosas extravagantes"

Madrid, 3 jun (EFE).- El portavoz el Partido Popular, Borja Sémper, ha garantizado este miércoles que ni Alberto Núñez Feijóo ni ningún líder del PP va a viajar a Waterloo a reunirse con Carles Puigdemont ni van a hacer "cosas extravagantes ni raras".

"El futuro de los españoles se decide en el Congreso de los Diputados con luz y con taquígrafos", ha afirmado en una entrevista en Antena 3 después de que el martes Feijóo evitara pronunciarse sobre si irá a Waterloo (Bélgica) para reunirse con Puigdemont para negociar su apoyo a una moción de censura instrumental.

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Después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, retara a Feijóo a ir a Waterloo a negociar con el líder de Junts, el líder del PP se limitó a decir: "Vamos a hablar de cosas serias". EFE