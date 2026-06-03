Page afea al Gobierno sus críticas a los jueces: "Tenemos que velar por el prestigio de las instituciones"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, no comparte las críticas que han lanzado algunos miembros del Gobierno a varios jueces, alertando de acabar como el PP cuando azuzó la "teoría de la conspiración" y proclamando que los cargos públicos tienen la "responsabilidad de velar por el prestigio de las instituciones".

"A quién tenga que ir a la cárcel, no les va a salvar pensar que hay una conspiración", ha añadido Page durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press al ser preguntado por la discrepancia del ministro de Transportes, Óscar Puente, con una declaración del Consejo General del Poder Judicial.

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Page ha dicho que "opinar es perfectamente posible", pero "no es lo mismo la crítica de un medio de comunicación, que la crítica de una institución".

"Se puede opinar de todo, por supuesto, solo faltaba. Es más, las sentencias que no te gustan se pueden incluso recurrir, no opinar, se pueden recurrir", ha añadido Page.

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Es más, cree que estas críticas "no sirven de nada" porque los jueces "están muy acostumbrados a que se discrepen de sus opiniones" e, incluso, en las sentencias hay varios magistrados que se manifiestan en contra.

Por ello, ha augurado que "las teorías de la conspiración" no tienen recorrido: "Terminan todas, donde terminan".