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La AN reclama unificar y asumir las dos causas sobre presuntas maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO

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El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha reclamado al juez de Madrid que investiga presuntas maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez para conseguir información comprometedora de mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción que le remita esa causa para unificar y asumir las dos abiertas en este momento.

Según ha avanzado 'Vozpopuli' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Pedraz lo ha reclamado al titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, porque considera que las pesquisas forman parte de la causa de la AN sobre la presunta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán para obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, que investiga el propio Pedraz.

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En concreto, Zamarriego atribuye a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción".

El movimiento de Pedraz llega después de un auto dado a conocer la semana pasada en el que describía que la presunta trama, cuyo liderazgo y coordinación atribuye a Cerdán y Díez, respectivamente, llevó a cabo acciones para "desestabilizar" aquellas investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno o al PSOE.

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Zamarriego, por su parte, ve indicios de que Díez, Dolset y Rusiñol buscaban, a través de esa "información comprometida", la posibilidad de "anular o malbaratar" investigaciones judiciales en "casos relevantes" que podrían afectar a políticos y empresarios, tras dos denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, con quienes Díez se habría reunido para pedir información a cambio de una contraprestación económica.

La causa de Zamarriego parte de una denuncia presentada por Hazte Oír por una reunión en la que Díez habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos, a cambio de información.

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