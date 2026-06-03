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Page pide una cuestión de confianza y alerta contra "la teoría de la conspiración"

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Madrid, 3 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha alertado al Gobierno y al PSOE de que "la teoría de la conspiración" les lleva al "extrarradio de la Constitución” y ha pedido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, porque ahora “el que manda en el Gobierno” es el líder de Junts, Carles Puigdemont

Page, que ha protagonizado hoy miércoles un desayuno informativo al que no ha acudido ningún ministro, ha apuntado que "Puigdemont es quien manda en el Gobierno, aunque no en España”, por lo que es "urgente" una cuestión de confianza.

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"Es evidente que no se tiene la mayoría, no se han podido presentar siquiera los presupuestos. Menos Bildu, todos los que apoyan al Gobierno van a salir tostados”, ha vaticinado.

En ese sentido, ha señalado la clave política de la próxima sentencia del Tribunal Constitucional, que podría permitir que el líder independentista vuelva a España.

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“Él está esperando la última sentencia del TC, ese calendario es importante, si ven que la sentencia se retrasa, ya se pueden hacer una composición. Si se retrasa, Puigdemont no se puede mover. Si regresa a España, ya no habrá que irse a Waterloo”, ha señalado.

“Mucha gente habla de censura mientras disfruta viendo cómo el PSOE se está asando en una parrilla. El PP piensa que faltan por salir la mitad de los escándalos, el tiempo no juega a favor del PSOE, igual a favor de algunos, pero no del PSOE", ha añadido.

En respuesta a la línea argumental que apunta a la posibilidad de mala praxis judicial, por ejemplo la señalada por el ministro Óscar Puente, que ha acusado al Consejo General del Poder Judicial de proteger a jueces que ensucian el nombre de la Justicia, ha señalado que "las teorías de la conspiración no salvan a nadie de la cárcel".

"Frente a la verdad, no hay muro suficientemente alto. La gente lo que necesita saber es si es verdad o es mentira. Las leyes que regulan el poder judicial, la fiscalía y las fuerzas de cuerpos de seguridad son democráticas, no quedan jueces de la dictadura. Muchas de esas leyes fueron aprobadas por el PSOE, si alguien quiere presentar una denuncia contra un juez concreto, que lo haga", ha señalado.

"Tenemos la obligación de velar por el prestigio de las instituciones, las sentencias se pueden recurrir. No nos engañemos, además no sirve de nada. Los jueces están muy acostumbrados a que se discrepe de sus fallos", ha insistido.

El líder del PSOE en Castilla-La Mancha ha lamentado la situación que vive el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se ha referido a los protagonistas del llamado caso Leire como "corruptos" y "tontos", ha considerado posible que Pedro Sánchez no supiera que sucedían ese tipo de cosas en el partido que dirige y ha pedido que se haga una reflexión sobre los expresidentes del Gobierno.

Sobre Zapatero ha dicho: "Personalmente me duele una barbaridad, nunca me lo imaginé en este papel", antes de pedir "algún tipo de regulación" sobre los expresidentes del Gobierno, "porque nadie deja de ponerse al teléfono con un expresidente".

"Espero que aclare las acusaciones, quiero reconciliarme con la imagen que tengo de Zapatero cuando era presidente, aunque nunca he estado de acuerdo con sus implicaciones con el régimen venezolano. Si te implicas con un régimen que es una dictadura corrupta, de entrada tienes muchas posibilidades de que la gente piense mal", ha argumentado. EFE

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EFE

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