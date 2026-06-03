Maite Gassó (Lola Casademunt): "La moda es para disfrutarla, no para sufrirla"

Lara Malvesí

Barcelona, 3 jun (EFE).- La directora creativa de Lola Casademunt, Maite Gassó, que este miércoles celebra con su desfile 'La joya' en la Llotja de Mar 45 años de andadura de la firma que fundó su madre, ha destacado en una entrevista con EFE que vestir a mujeres con personalidad y que no siguen convencionalismos ha sido y siempre será su leitmotiv.

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"No somos 'fashion victims', somos 'fashion lovers'. La moda es para disfrutarla, no para sufrirla", ha defendido la directora creativa que lleva ya algunos años siendo el rostro de Lola Casademunt, especialmente desde el fallecimiento en 2024 de la modista y empresaria de Cardedeu (Barcelona) que puso la empresa en pie hace más de cuatro décadas.

"Mi madre era así. Una mujer con mucho carácter, con mucha personalidad y que creaba para mujeres luchadoras y fuertes que no quieren pasar desapercibidas", ha rememorado la directora creativa de una firma cuyos signos distintivos son los brillos, los colores vivos y el animal print.

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Gassó ha reflexionado que hace cuarenta y cinco años las mujeres tenían que seguir muchas más pautas de vestuario, mientras que ahora, afortunadamente, muchas entienden la moda como un lugar de expresión, comodidad y libertad.

Expresarse con la ropa

"No siempre tendrás ganas de ponerte unos tacones. Se acabó lo de que para presumir hay que sufrir", ha reivindicado Gassó.

Más allá, ha puesto en valor el mensaje sin palabras que es capaz de enviar la ropa que elegimos. "A veces quieres comerte el mundo y otras te pondrías una capa de invisibilidad", ha dicho la directiva creativa, quien ha defendido que cada persona tiene su estilo y tiene "sus momentos".

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"Hay una parte de la sociedad que no arriesga nada, que vive en beige, que está en esa zona de confort del riesgo cero. Pero a otros nos gusta a veces también arriesgar y vestir para esos días en los que una siente: 'estás que te sales", ha explicado.

Los vitrales de Gaudí

En la colección 'La joya' que revelará este miércoles noche habrá "mucho ADN de la firma", ha contado Gassó, quien ha adelantado que aprovechando el año Gaudí también habrá guiños a los vitrales de colores.

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"La colección respira Barcelona con esos estampados y gamas cromáticas que evocan los reflejos y juegos de luz de los vitrales presentes en algunos de sus edificios más icónicos y materiales ricos en texturas y detalles que reinterpretan la riqueza ornamental y el cuidado artesanal característicos de los grandes símbolos arquitectónicos de la ciudad", ha señalado.

La colección lleva ese título porque han querido hacer algunas "prendas joya", ha apuntado, sobre los bordados, pedrerías hechas a mano, aplicaciones florales y flecos de pedrería y lentejuelas, entre otros elementos.

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Asimismo, también hay piezas de pedrería multicolor y formas orgánicas inspiradas en los mosaicos modernistas.

En pleno impulso internacional

Mientras muchos negocios colgaron el delantal con la pandemia de la covid, a Lola Casademunt las ventas en línea y el inicio de la internacionalización representaron un auténtico trampolín. "En 2018 facturábamos 8 millones. En 2025 conseguimos 56 millones y aspiramos a un 12 % más el próximo ejercicio", ha asegurado.

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En pocos años, pasaron de vender en España, Portugal y Andorra a estar presentes en 46 países.

Un "punto de inflexión" para la marca tras la que Gassó identifica, entre otros, al consejero delegado, Paco Sánchez, que se incorporó en 2020 a la firma tras una larga trayectoria en Pronovias.

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"Él tenía muy clara la estrategia que debíamos seguir para profesionalizarnos. Nosotros partíamos de ser una empresa familiar", ha señalado Gassó, al frente de la parte creativa. EFE

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