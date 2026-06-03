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La AFE recibe el apoyo de las jugadoras para la negociación del convenio de la Liga F

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Madrid, 3 jun (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) recibió este miércoles el respaldo mayoritario de las futbolistas españolas, con 107 votos de los 208 válidos emitidos para la negociación del Convenio Colectivo de la Primera División Femenina, conocida como Liga F, según explicó el colectivo en un comunicado.

Una vez terminado el proceso electoral, la AFE recibió el 85,10 % de votos a favor de los 16 equipos profesionales que conforman la liga.

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Por su parte, la plataforma FUTPRO, una asociación creada para defender y garantizar los derechos laborales de las jugadoras, obtuvo 28 votos.

Con este respaldo, la AFE vuelve a ser la elegida como la organización de referencia para las futbolistas profesionales, y refuerza el trabajo desarrollado por el sindicato en defensa de sus derechos laborales.

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Este resultado se une al apoyo mayoritario que obtuvo por parte de los futbolistas de primera y segunda división.

"AFE afronta esta nueva etapa con la responsabilidad y el compromiso de representar a las futbolistas en la negociación colectiva, trasladando las necesidades y trabajando para seguir impulsando avances que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del fútbol en España", dijo la asociación tras la elección en su comunicado.

Asimismo, agradecieron a las jugadoras por la "confianza" depositada en la participación de las elecciones y por elegirlos para formar parte de la negociación del convenio. EFE

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EFE

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