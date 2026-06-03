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Elude la cárcel a cambio de pagar 350 euros al mes por una deuda al Estado de 7 millones

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Sevilla, 3 jun (EFE).- Un empresario sevillano de origen gallego de 81 años ha conseguido eludir una pena de prisión de tres años, tras llegar a un acuerdo con el Estado para pagar una deuda con Hacienda de más de siete millones de euros a razón de 300 euros al mes durante el resto de su vida.

El abogado del empresario, Fernando Osuna, ha informado a EFE de que en el juicio se ha considerado probada la culpabilidad del empresario, aunque se ha podido llegar a un acuerdo, de modo que el tribunal ha apreciado "que se dan los requisitos para librarlo de la cárcel con determinadas condiciones".

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El juicio se celebra tras quebrar su empresa, que tenía 300 empleados, y sufrió daños económicos por retrasos de la Administración, y tras seis meses de negociación se ha conseguido un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

La empresa, ha recordado, dependía en un 93 % de la Administración Pública, y sufrió durante años graves tensiones de tesorería porque su principal cliente, la Administración, pagaba a 12 meses, mientras debía seguir abonando puntualmente salarios y gastos corrientes, situación que derivó en insolvencia y, finalmente, en concurso.

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A raíz del impago del IVA declarado en 2017 y 2018, Hacienda elaboró un Informe Detallado de Delito que sirvió de base para la querella posterior de la Fiscalía.

El procedimiento penal se prolongó durante cinco años. Las acusaciones llegaron a solicitar cinco años y seis meses de prisión y alrededor de siete millones de euros entre responsabilidad civil y multa.

Tras seis meses de negociación, se alcanzó un acuerdo de conformidad con penas de un año de prisión por 2017 y dos años por 2018, junto con la suspensión de la ejecución de la pena y el abono de 350 euros mensuales de responsabilidad civil. EFE

fcs/fs/aam

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EFE

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