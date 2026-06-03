Educación retoma la próxima semana las mesas de negociación sobre el Estatuto Docente

Madrid, 3 jun (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que la próxima semana se retomarán los grupos de trabajo constituidos con los sindicatos para seguir con el desarrollo del Estatuto Docente y ha avanzado que también se abordarán las ratios de las aulas de 0 a 3 años.

Antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación con los consejeros de las Comunidades Autónomas en la que se acordará la distribución de 329,2 millones de euros correspondientes a seis programas de cooperación territorial, Tolón ha vuelto a reiterar que "por supuesto" esta será la "legislatura del profesorado".

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Sin embargo, ante las diferentes protestas que protagonizan los docentes de comunidades como Madrid o Valencia, la ministra ha incidido en que la gestión de la Educación corresponde a los gobiernos autonómicos y se ha preguntado "¿cómo se está gestionando ese dinero?", en referencia a las transferencias del Gobierno central a las autonomías ya que "han recibido más dinero que nunca".

"Habría que preguntar como se está gestionado. Lo que no me vale es que devuelvan fondos de 0 a 3 años como hizo Galicia o Andalucía" ha recalcado Tolón, que también ha recordado a las administraciones autonómicas que "hay que tener capacidad de diálogo y querer dialogar con los que se están manifestando".

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En la Conferencia Sectorial de Educación participan casi la mitad de las comunidades autónomas de forma presencial, salvo Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, Murcia, Aragón, Extremadura y Castilla y León, que lo hacen de forma telemática.

La consejería de Educación de Madrid ha puesto sobre la mesa la problemática de las educadoras del primer ciclo de Educación Infantil, que mantienen su huelga indefinida desde hace más de un mes en la comunidad madrileña, para pedir la pareja educativa en el aula y la bajada de ratios en las clases.

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Tolón ha exigido "corresponsabilidad" a las comunidades al tiempo que ha avanzado que siguen trabajando en el decreto de 2010 que revisará las ratios del primer ciclo de Infantil.

"Es un real decreto que sería aprobado dentro de unos meses", ha dicho, la ministra tras apelar también a la "responsabilidad" para que el PP apoye el proyecto de ley que bajará las ratios en primaria y secundaria y que sigue paralizado en el Congreso.

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Después de que Junts haya presentado una enmienda a la totalidad a esta norma, los plazos para presentar enmiendas parciales han vuelto a prorrogarse hasta la próxima semana, por segunda vez.

"Apelo a la sensibilidad con el profesorado, a que el principal partido de la oposición apoye a los 800.000 profesores que piden la bajada de ratios", ha dicho la ministra.

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En cuanto al decreto que modificará la creación de nuevos centros de Formación Profesional para establecer límites en cuanto a la formación online y a los criterios que deben tener sobre profesorado e infraestruturas, la ministra ha avanzado que "a finales de junio ya tendremos el texto para ponerlo en conocimiento".

En la Conferencia Sectorial de este miércoles Madrid también han incluido en el orden del día la situación de los auxiliares de conversación para evitar que algunas comunidades sean sancionadas por la Inspección de Trabajo, al señalar que hacen tareas docentes.

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Tolón ha avanzado que tras el acuerdo con el Ministerio de Trabajo para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica "el conflicto está resuelto" y ha avanzado que la convocatoria de plazas ya ha sido publicada y para el próximo curso el programa contempla 4,2 millones de euros.

Por otra parte, la distribución de fondos de los programas de cooperación territorial que tiene previsto aprobar hoy la Conferencia sectorial se refieren al programa PROA + para centros de especial complejidad educativa (105,9 millones), programas para impulsar la educación inclusiva (28,7 millones y 7,7 millones), programa de bienestar y protección en los centros (10 millones) y programas de refuerzo en competencia lectora y competencia matemática (56,2 millones y 120,5 millones, respectivamente).EFE

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