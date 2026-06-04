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Las Finales desatan la fiesta fucsia, naranja y rosada en San Antonio

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Andrea Montolivo

San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- San Antonio vuelve este miércoles a acoger unas Finales de la NBA por primera vez en doce años y en cada asiento del Frost Bank Center hay camisetas fucsia, naranja y rosadas, los colores típicos del histórico festival de la ciudad, el Fiesta San Antonio.

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Los Spurs se miden con los New York Knicks en el primer capítulo de las Finales, al mejor de los siete partidos, y cuentan con un estadio repleto de aficionados.

El Fiesta San Antonio es el gran festival anual de la ciudad, una celebración de varios días que llena San Antonio de desfiles, música, comida y actos culturales para homenajear su historia y diversidad.

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Nació a finales del siglo 19 como un desfile de flores para recordar a los héroes del Álamo y de la batalla de San Jacinto.

El francés Victor Wembanyama lidera a un equipo que fue capaz de eliminar a los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, en las finales del Oeste y que se cruza con unos Knicks que no llegan a este escenario desde hace 27 años.

A pocos minutos del comienzo del encuentro, las últimas entradas disponibles se revendían en las plataformas de venta en línea entre los 350 y los 2.300 dólares.

En la mañana local los precios llegaban a superar los 10.000 dólares por entrada en las gradas bajas del Frost Bank Center.

Por el pabellón se dejan ver, y escuchar, decenas de aficionados de los Knicks, que viajaron a San Antonio para acompañar el sueño del anillo de su equipo.

Con camisetas de Jalen Brunson y sus llamativos gorros naranjas, los hinchas de los Knicks se dejaron ver desde primera hora de la mañana local por las calles de San Antonio.

Spurs y Knicks competirán en un parqué especial, pues por primera vez en 17 años, la imagen del trofeo Larry O'Brien regresará a la pista de las Finales NBA.

Hacía años que el logotipo del trofeo entregado al campeón de la NBA no se colocaba en la pista. La última vez se remontaba a las Finales de 2009 ganada por Los Ángeles Lakers a los Orlando Magic.

Las Finales NBA tendrán sus dos primeros partidos este miércoles y viernes en San Antonio, antes de desplazarse a Nueva York para el tercer y cuarto encuentro.

Los Spurs eliminaron a los Oklahoma City Thunder en las finales del Oeste, mientras que los Knicks se impusieron a los Cleveland Cavaliers. EFE

(foto) (video)

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