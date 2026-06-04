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Ginóbili, Duncan, Popovich, Ben Stiller y Spike Lee, presentes en las Finales

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San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Los exjugadores Manu Ginóbili, Tim Duncan, David Robinson o Patrick Ewing, el legendario entrenador Gregg Popovich y el actor Ben Stiller figuran este miércoles entre los famosos presentes en el Frost Bank Center de San Antonio para el primer partido de las Finales entre Spurs y New York Knicks.

San Antonio volvió a acoger unas Finales NBA por primera vez desde 2014 y el pabellón se llenó con más de 18.000 espectadores y decenas de famosos.

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Los exjugadores de los Spurs Ginóbili, Duncan y Robinson, además del exentrenador de los Spurs Gregg Popovich, fueron a apoyar a los locales, mientras que Ewing, Ben Stiller, Timothee Chalamet o el director de cine Spike Lee se desplazaron desde Nueva York para apoyar a los Knicks.

Spurs y Knicks se miden a partir de este miércoles en las Finales NBA al mejor de los siete partidos. EFE

(foto)

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