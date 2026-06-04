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Adam Silver asegura que la NBA en Europa mantiene su calendario previsto para 2027

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San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró este miércoles que su operación en Europa sigue bajo el cronograma previsto para iniciarlo en la temporada 2027-28 con o sin acuerdo con la EuroLiga.

"Seguimos muy ajustados al calendario previsto. Nuestra intención y expectativa es que la liga arranque en la temporada 2027-28 en Europa", sostuvo Silver en una rueda de prensa en San Antonio previa al inicio de las Finales de la NBA.

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"Las candidaturas finales de las franquicias deben presentarse a finales de este mes, es decir, a finales de junio", añadió.

Silver insistió en que el proyecto está generando "un interés récord" por hacerse con una de las doce plazas fijas de la competición, que contará además con otros cuatro equipos clasificados por mérito.

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Además, el máximo responsable de la NBA explicó que las negociaciones con la Euroliga "siguen en marcha" con el objetivo de unir ambas competiciones.

"Nos gustaría encontrar una forma de integrar estas operaciones con la EuroLiga, pero avanzaremos en cualquier caso", concluyó.

La NBA, de la mano de la FIBA trabajan con la idea de que la nueva liga, que se empezó a gestar al margen de la EuroLiga, eche a andar en octubre de 2027 con la participación de 16 equipos, doce de ellos con plaza fija.

Para este proyecto buscan atraer a históricos del básquet europeo como Real Madrid o Barcelona, pero también la creación de equipos nuevos en sitios como Londres o Manchester, sin tradición en este deporte. EFE

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