Trump asistirá al tercer partido de las Finales de la NBA en Nueva York

Washington, 3 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudirá al tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks el próximo lunes en el Madison Square Garden de Nueva York, según informó The Athletic.

Trump, oriundo de Nueva York, aseguró la semana pasada que el propietario de los Knicks, el empresario James Dolan, le había invitado al partido.

Los Knicks están disputando sus primeras Finales de la NBA desde 1999, hace casi tres décadas, una ocasión que Trump no se quiere perder según confirmaron fuentes de la NBA a The Athletic, el suplemento deportivo del New York Times.

PUBLICIDAD

Desde su regreso al poder en 2025, Trump se ha convertido en un habitual de los eventos deportivos, algo poco común entre los presidentes de Estados Unidos.

Trump estuvo en la última final del Abierto de Estados Unidos de tenis en Nueva York, ganada por Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, y también asistió a la Ryder Cup de golf, su deporte favorito.

PUBLICIDAD

El presidente ha acudido además a otros grandes eventos, como el Super Bowl de Nueva Orleans, la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, las 500 Millas de Daytona de la NASCAR o una velada de la UFC en Miami, entre otros. EFE