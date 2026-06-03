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David Sánchez declarará en segundo lugar este jueves en el juicio por su contratación en Diputación de Badajoz

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El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, declarará este jueves, 4 de junio, como investigado en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por su contratación en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios.

En concreto, David Sánchez declarará en segundo lugar en la sesión de este jueves, después de la declaración del expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

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El presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, ha dado a conocer al inicio de la sesión de este miércoles el orden de declaración de los once investigados en este caso previsto para este jueves, 4 de junio, a partir de las 10,00 horas.

Así, la sesión se abrirá con la declaración de Miguel Ángel Gallardo, al que seguirá David Sánchez, seguido en tercer lugar por la exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano; la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, y la exdirectora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz Juana Cintas.

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En sexto lugar declarará el director de Cultura Manuel Candalija, seguido del exdiputado de Cultura Francisco Martos; la exdirectora de Cultura Emilia Parejo; el funcionario Félix González; el actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, y el exasesor de Moncloa y exjefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas Luis Carrero.

La sesión de declaración de los once investigados está prevista este jueves de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, y en caso de que no concluya en esta jornada, continuará el viernes día 5 hasta las 14,00 horas.

Tras la declaración de los once investigados, el juicio continuará los días 8 y 9 de junio con los informes finales de las partes.

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