El pívot croata Danko Brankovic renueva una temporada con el Breogán

Lugo, 2 jun (EFE).- El pívot internacional croata Danko Brankovic continuará una temporada más en el Río Breogán, informó este martes la entidad lucense, a la que llegó el pasado verano procedente del Bayern de Múnich.

El jugador balcánico, de 217 centímetros y 25 años, ha sido una de las piezas clave en el sistema de juego del equipo dirigido por Luis Casimiro, al que aportó 11,3 puntos, 5 rebotes y 1,3 mates de media en los 34 partidos que disputó en la liga Endesa.

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“Su excelente adaptación al juego propuesto por Luis Casimiro, su evolución e importancia dentro del equipo y de la Liga Endesa, y su gran proyección, convierten la continuidad de Brankovic en una de las grandes noticias para la configuración de la nueva plantilla celeste”, señaló el club en un comunicado.

La renovación de Brankovic se suma a las ya anunciadas de Dominik Mavra, Francis Alonso, Aleksandar Aranitovic y Mihajlo Andric. EFE

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