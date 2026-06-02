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El Gobierno atribuye al Ayuntamiento de València la gestión de la acampada de docentes

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València, 2 jun (EFE).- La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha emitido un comunicado en el que atribuye al Ayuntamiento de València la gestión de la acampada de un grupo de docentes en la plaza de la Virgen de València en el marco de la huelga indefinida que este colectivo mantiene desde el pasado 11 de mayo.

Este martes, al ser preguntada por este asunto, la alcaldesa de València, María José Catalá, había subrayado el fin "reivindicativo" de dicha acampada y señalado a continuación que era competencia de Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional.

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"No es una competencia nuestra, porque no es una acampada de turistas y no se ampara bajo ninguna ordenanza municipal, sino que es una cuestión del derecho a manifestarse y tiene un fin reivindicativo", ha asegurado Catalá, que ha advertido sobre el inminente inicio de los actos de la festividad del Corpus en la ciudad.

Por el contrario, desde la Delegación del Gobierno se insiste en que "todo elemento de ocupación de la vía pública debe tener la autorización del Ayuntamiento. Su incumplimiento será una falta administrativa que el Consistorio deberá proceder a resolver acorde a su propia normativa".

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Se cita, a continuación, la ordenanza del Consistorio para destacar que "la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal: artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal".

Además, se señala que la Ordenanza de Parques y Jardines "prohíbe la pernocta y acampada".

Por último, la Delegación del Gobierno asume la función de "garantizar el derecho fundamental de reunión, así como la seguridad de quienes lo ejercen y de quienes transitan alrededor" y concluye: "En ello seguiremos trabajando". EFE

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EFE

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