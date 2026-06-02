España

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Google icon
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 2 de junio, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 2 de junio.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 7, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El autismo y la esquizofrenia podrían activarse con un “interruptor molecular” que es esencial para el desarrollo del cerebro, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Salamanca apunta a que las enfermedades neurodegenerativas “no ocurren cuando se detectan”, sino mucho antes

El autismo y la esquizofrenia podrían activarse con un “interruptor molecular” que es esencial para el desarrollo del cerebro, según un estudio

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 3 de junio: Andrés y Valentina aclaran su relación y Beatriz decide romper su silencio

La ficción de Antena 3 vive sus días más tensos tras el regreso de Fina a la colonia

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 3 de junio: Andrés y Valentina aclaran su relación y Beatriz decide romper su silencio

PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

La medida, que forma parte de un acuerdo presupuestario, incluye no colocar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento

PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla

Más de 53.000 alumnos han accedido a las universidades a partir de las 8.30 de la mañana y han comenzado las pruebas de acceso a la universidad con este examen

¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo responde a Junts sobre negociar una moción de censura en Waterloo con Puigdemont: “Vamos a hablar de cosas serias”

El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

El primer Eurofighter Halcón de España termina su montaje y se prepara para despegar

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

ECONOMÍA

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

DEPORTES

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

Cómo fue el resugir del River Plate, de la Segunda División al éxito: “Le dimos la institucionalidad que le faltaba y multiplicamos la facturación por cinco”

De tocar el cielo a rozar el infierno en la última jornada: uno de los cinco grandes equipos de Madrid, vendido por 100 millones de euros

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”