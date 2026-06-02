España

Detenido un hombre de 80 años en Palencia tras ser pillado ‘in fraganti’ tocando a una trabajadora mientras dormía en el almacén

La Policía Local arrestó al sospechoso tras ser retenido por empleados del establecimiento

Guardar
Google icon
Vehículo de la Policía Local de Palencia, en una imagen de archivo.
Vehículo de la Policía Local de Palencia, en una imagen de archivo.

Un hombre de 80 años ha sido detenido en Palencia por la Policía Local como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una trabajadora de un establecimiento comercial. Los hechos se habrían producido en el almacén del local, donde la empleada se encontraba descansando durante su jornada laboral.

La intervención policial se puso en marcha después de que un compañero de la víctima sorprendiera al hombre en el momento de los hechos. Según fuentes municipales recogidas por Europa Press, el detenido habría aprovechado que la trabajadora estaba sola y en una situación de vulnerabilidad para realizarle tocamientos sin su consentimiento.

PUBLICIDAD

La reacción inmediata de los empleados fue clave para retener al individuo hasta la llegada de los agentes. Otra trabajadora también colaboró en la contención del presunto agresor, lo que permitió asegurar la situación hasta la llegada de la patrulla de Seguridad Ciudadana.

Tras recabar el testimonio de los presentes, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, que fue trasladado bajo custodia policial. Por su parte, la víctima recibió asistencia en el lugar de los hechos y, posteriormente, fue acompañada a dependencias de la Policía Nacional, donde manifestó su intención de interponer una denuncia formal. La investigación permanece abierta a la espera de que se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Qué dice el Código Penal

El delito de agresión sexual se encuentra regulado en el Código Penal español y engloba cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Tras la reforma introducida por la conocida como ley del “solo sí es sí”, el consentimiento se define como aquel que se manifiesta libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, reflejen de forma clara la voluntad de la persona.

Vehículo de la Policía Local de Palencia, en una imagen de archivo. (Policía Local)
Vehículo de la Policía Local de Palencia, en una imagen de archivo. (Policía Local)

En este sentido, el consentimiento no tiene por qué ser necesariamente verbal, pero sí debe poder deducirse de manera inequívoca a partir del comportamiento y del contexto, teniendo siempre en cuenta las circunstancias concretas de cada situación.

El artículo 178 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años para quien realice cualquier acto de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. La reforma legal unificó además las antiguas figuras de abuso y agresión sexual, de manera que actualmente toda conducta sin consentimiento se encuadra dentro del delito de agresión sexual, según recoge el blog del abogado Gerson Vidal Rodríguez.

Con este cambio normativo desapareció la distinción previa entre abuso y agresión sexual, que diferenciaba los supuestos en los que no mediaba violencia o intimidación. En la actualidad, estas conductas se consideran agresión sexual en su modalidad básica, mientras que la concurrencia de violencia, intimidación u otras circunstancias agravantes puede elevar la pena.

En casos como el ocurrido en Palencia, en los que la víctima se encuentra dormida, la jurisprudencia entiende que no existe posibilidad de prestar consentimiento, al no poder la persona manifestar su voluntad en ese momento. Este elemento puede ser tenido en cuenta como circunstancia de especial gravedad dentro del delito.

Temas Relacionados

Abusos sexualesAbusosAgresiones sexualesSucesosSucesos EspañaViolencia contra las MujeresPalenciaCastilla y LeónEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El autismo y la esquizofrenia podrían activarse con un “interruptor molecular” que es esencial para el desarrollo del cerebro, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Salamanca apunta a que las enfermedades neurodegenerativas “no ocurren cuando se detectan”, sino mucho antes

El autismo y la esquizofrenia podrían activarse con un “interruptor molecular” que es esencial para el desarrollo del cerebro, según un estudio

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 3 de junio: Andrés y Valentina aclaran su relación y Beatriz decide romper su silencio

La ficción de Antena 3 vive sus días más tensos tras el regreso de Fina a la colonia

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 3 de junio: Andrés y Valentina aclaran su relación y Beatriz decide romper su silencio

PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

La medida, que forma parte de un acuerdo presupuestario, incluye no colocar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento

PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla

Más de 53.000 alumnos han accedido a las universidades a partir de las 8.30 de la mañana y han comenzado las pruebas de acceso a la universidad con este examen

¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo responde a Junts sobre negociar una moción de censura en Waterloo con Puigdemont: “Vamos a hablar de cosas serias”

El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

El primer Eurofighter Halcón de España termina su montaje y se prepara para despegar

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

ECONOMÍA

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

DEPORTES

Rafa Jódar sucumbe ante un intratable Zverev y se queda a las puertas de las semifinales de Roland Garros

Rafa Jódar sucumbe ante un intratable Zverev y se queda a las puertas de las semifinales de Roland Garros

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

Cómo fue el resugir del River Plate, de la Segunda División al éxito: “Le dimos la institucionalidad que le faltaba y multiplicamos la facturación por cinco”

De tocar el cielo a rozar el infierno en la última jornada: uno de los cinco grandes equipos de Madrid, vendido por 100 millones de euros

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid