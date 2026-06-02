Intervienen 300 prendas textiles falsificadas en tiendas de alto nivel de Marbella

Málaga, 2 jun (EFE).- La Policía Nacional ha intervenido 319 prendas textiles falsificadas en establecimientos de alto nivel de Marbella y que vulneraban los derechos registrados por una marca de lujo extranjera, operación en la que se ha detenido a tres personas y se investiga a otra.

La actuación de los agentes se refiere a su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial e intelectual y los arrestados tenían a la venta en dos establecimientos marbellíes las prendas de vestir, que imitaban las creaciones originales de la compañía denunciante.

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Las falsificaciones, que alcanzaban hasta los más mínimos detalles, incluidos estampados originales y exclusivos de los tejidos originales, presentaban una calidad y precio notablemente inferior, según ha informado la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Málaga.

Tras la denuncia interpuesta por los representantes legales de una compañía textil extranjera que goza de reconocimiento mundial en el sector del diseño de moda de lujo, los policías emprendieron la investigación.

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Las creaciones originales de la marca denunciante están registradas y protegidas por derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión Europea.

La ubicación de los locales, en una zona de comercios destinada a la venta de productos de lujo y alto poder adquisitivo, sumado al alto precio de los mismos, inducían a error a los potenciales clientes que llegaban a pensar que los artículos eran legítimos.

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Las falsificaciones constituyen un elevado perjuicio económico y un grave daño reputacional a la imagen de la marca. EFE