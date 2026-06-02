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El entrenador Luis Miguel Ramis abandona el Burgos CF tras dos temporadas

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Burgos, 2 jun (EFE).- El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, no seguirá en el Burgos CF, según confirmó este martes el propio técnico en una rueda de prensa de despedida acompañado por el presidente del club, Marcelo Figoli, y del director deportivo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu'.

El técnico catalán ya avanzó el pasado domingo que su continuidad estaba "muy ligada al playoff" y, aunque reconoció que "ha sido un año muy bonito", los ciclos en el fútbol "se acaban" y ha creído que era "el momento" de ponerle fin. EFE

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vfr/fsm/cmm

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