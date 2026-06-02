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Los expertos creen que la primera hemorragia pulmonar por vapeo es "la punta del iceberg"

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Barcelona, 2 jun (EFE).- Un equipo médico del Hospital Clínic de Barcelona ha diagnosticado el primer caso en España de una neumonía hemorrágica grave por vapeo, un episodio que es solo "la punta del iceberg" de lo que viene, según los especialistas, que han propuesto un registro de control a escala europea.

Presentado recientemente en el congreso de la Asociación Europea de Toxicólogos Clínicos en Vilnius (Lituania), el caso describe la afectación pulmonar bilateral sufrida por una paciente joven tras consumir un vapeador desechable de 30.000 caladas.

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"Estamos hablando de una tecnología que se pone a la venta a finales de la primera década de siglo y aún no se puede hacer ninguna afirmación" sobre su inocuidad, ha señalado a EFE el doctor Emilio Salgado, de la Unidad de Toxicología del Servicio de Urgencias del Clínic.

La paciente, una universitaria previamente sana, sustituyó el tabaco convencional por un cigarrillo electrónico y, tras siete semanas de uso, el dispositivo sufrió una repentina alteración del gusto.

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A los pocos días del cambio, la joven comenzó a manifestar fiebre, dolor de garganta y a escupir sangre, motivo por el que ingresó de urgencia en el Clínic con una severa hemorragia alveolar bilateral es decir, sangrado dentro de los espacios aéreos (alvéolos) de ambos pulmones.

La principal hipótesis con la que trabaja el equipo médico es que el aparato de vapeo dejó de hacer una combustión normalizada. "El líquido de vapeo empezó a recalentar y a producir moléculas que a priori no tenían que producirse", sugiere Salgado.

El diagnóstico de este primer caso español de lesión pulmonar asociada al vapeo (EVALI, por sus siglas en inglés), que avanzó El País, se confirmó tras descartarse mediante pruebas microbiológicas y autoinmunes cualquier causa infecciosa o patología previa.

Aunque la paciente ha evolucionado de forma correcta y fue dada de alta a los pocos días, el toxicólogo ha remarcado la extrema gravedad de las imágenes observadas en las radiografías y el escáner.

Precisamente, la excepcionalidad de este caso ha llevado a Salgado a presentarlo ante la comunidad científica internacional en Vilnius con el objetivo de impulsar un registro europeo de EVALI, como ya existe en Estados Unidos.

"La única forma de dimensionar el problema es ver a nivel europeo qué casos se están teniendo, porque muy probablemente este sea el primero de muchos", ha apuntado el experto.

Además de la accesibilidad de estos dispositivos, el toxicólogo del Clínic ha alertado sobre el peligro químico oculto en la composición de los líquidos de vapeo, que llegan a combinar hasta 8.000 sabores.

"Los aditivos están aprobados desde el punto de vista de estudios de seguridad cuando se consume por vía oral, pero ni mucho menos por vía inhalatoria y tampoco cuando están sometidos a altas temperaturas; aquí hay un problema de base preocupante", ha denunciado.

Frente a las estrategias comerciales que posicionan al cigarrillo electrónico como una alternativa inofensiva para la salud, Salgado ha ironizado: "Es más sano a lo mejor que el cianuro, claro, pero realmente no tiene nada de sano".

Así, el experto ha advertido de que el verdadero impacto de esta exposición tecnológica se verá "de aquí a 20 años", cuando afloren los efectos crónicos e irreversibles en los pulmones de la juventud actual. EFE

dic/pll/aam

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EFE

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