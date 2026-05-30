Mocejón (Toledo) homenajea a Mateo, el niño de 11 años que murió apuñalado en 2024

Toledo, 30 may (EFE).- Mocejón (Toledo) rinde homenaje este sábado a Mateo, el menor de 11 años apuñalado mortalmente en 2024 cuando jugaba al fútbol con unos amigos, y va a poner su nombre al campo de fútbol municipal, que se llamará 'Mateo Gómez Sánchez'.

Según ha explicado en declaraciones a EFE el portavoz de la familia Asell Sánchez, primo del pequeño, se trata de una iniciativa del Ayuntamiento que se tradujo en un acuerdo plenario pocos meses después de la muerte de Mateo, pero que se ha demorado para que "pasase un tiempo razonable para poder enfrentarse a ello".

PUBLICIDAD

Sánchez ha indicado que la familia acude al acto de este sábado por la tarde para recordar a Mateo, y también para pedir una reflexión, a fin de que "este tipo de asesinatos no vuelvan a ocurrir nunca más; hacer un llamamiento a la sociedad, a las instituciones y a todas las personas que tengan responsabilidad en cuanto a la salud mental, para que se cuide más, se pongan más recursos y no se llegue a estos extremos".

Ha indicado que está previsto contar en el acto con los exjugadores del Atlético de Madrid Roberto Solozábal y Roberto Fresnedoso y, al coincidir con la clausura de las escuelas deportivas municipales, más de 300 niños van a soltar globos blancos y rojos "porque Mateo era del Atleti".

PUBLICIDAD

Mateo fue apuñalado en agosto de 2024 cuando jugaba al fútbol con sus amigos en el polideportivo de Mocejón, y el juzgado decretó prisión provisional para el detenido por el crimen y pidió su traslado "a un centro, unidad o departamento adecuado a la situación de discapacidad del mismo", así como un dictamen forense para determinar su imputabilidad. EFE

(foto)