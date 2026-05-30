Una campaña en Santander propone analizar letras de canciones para combatir el machismo

Santander, 30 may (EFE).- El Ayuntamiento de Santander pondrá este lunes en marcha la campaña de sensibilización 'Que el machismo no te haga bailar', que analizará las letras de las canciones más escuchadas por los jóvenes.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que la iniciativa consistirá en exponer fragmentos reconocibles de canciones populares junto a una lectura crítica para "fomentar una escucha consciente y crítica que permita diferenciar entre amor y violencia simbólica, entre deseo y posesión, entre respeto y control".

PUBLICIDAD

La campaña arrancará este lunes con un circuito de 'mupis' o tótems que estarán instalados por la ciudad, un vídeo en los autobuses municipales, redes sociales y web y cartelería y 'merchandising' que se distribuirá a las peñas durante las fiestas de Santiago y en puntos violeta. Se prolongará hasta el mes de septiembre.

La concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, ha resaltado que determinadas letras presentes en canciones de gran consumo contienen mensajes relacionados con el control, la posesión, la dominación o la desigualdad hacia las mujeres.

PUBLICIDAD

"Cuando estos discursos se consumen sin reflexión crítica, corren el riesgo de integrarse como formas aceptables de entender el amor, el deseo o las relaciones afectivas", ha alertado.

Por ello, el Ayuntamiento lanza esta campaña con un enfoque educativo y de sensibilización social.

El objetivo no es censurar la música, ha defendido Ganzedo, sino "abrir conversación y generar reflexión" sobre el impacto cultural y educativo que tienen las letras de las canciones. EFE

PUBLICIDAD

egg/pgh/jlp