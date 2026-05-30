Los sindicatos educativos catalanes evalúan desconvocar movilizaciones tras el acuerdo

Barcelona, 30 may (EFE).- Los sindicatos educativos de Cataluña se reúnen esta tarde para valorar si someten a una consulta el acuerdo alcanzado ayer con la Generalitat y si desconvocan las movilizaciones previstas para la próxima semana.

El encuentro está convocado a las 18:00 horas, han indicado a EFE fuentes sindicales, y en él estarán las organizaciones convocantes de esas protestas, incluidas las que el viernes abandonaron la mesa de negociación (CGT e Intersindical).

PUBLICIDAD

El pacto, que la Ustec ha calificado de "preacuerdo", contempla un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales hasta 2029 para los docentes, incluida la subida autonómica y la estatal.

Según ese sindicato, el plan acordado supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de Primaria y 389,50 euros en Secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).

PUBLICIDAD

Esto, sumado a los incrementos previstos de la parte estatal, ascenderá a 599,50 euros en Primaria y 633,58 euros en Secundaria, en el plazo de cuatro años.

El Departamento de Educación ha indicado que el nuevo aumento salarial supondrá una inversión de 726 millones de euros, que se suman a los 2.000 millones que ya se pactaron en marzo solo con CC.OO y UGT. EFE

PUBLICIDAD